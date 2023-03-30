İmamoğlu, ‘En büyük dileğim…’ diyerek Erdoğan’a gönderme yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş. tarafından hazırlanan “Şehremanetinden Büyükşehre En Güzel Emanet İstanbul” filminin galası Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleştirildi.

Galaya; İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski İBB başkanlarından Ali Müfit Gürtuna katıldı. Gösterim öncesinde, İmamoğlu ve Gürtuna birer konuşma yaptı.

Emanet kavramının tarihimizde önemli ve çok derin bir anlama sahip olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Emanet edilen kişiden emin olmak da çok önemli bir mesele. Sanırım bu kavram en çok bizim gibi böylesi kadim bir kente hizmet eden insanlar için çok karşılığını vermek gereken bir duygu” dedi.

“EN BÜYÜK DİLEĞİM…”

Belediye başkanlığını, “Bir insanın gelecek nesillerde hiçbir zaman eksilmeyecek ve unutulmayacak muazzam bir görev dönemi” olarak niteleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Elbette ki insan, mahcup olmak istemiyor. Sadece yaşayanlarına, o dönemin insanlarına değil hem geçmişine hem geleceğine mahcup olmamak ve ona hakkını vermek. Sadece geçmişten gelen değerlerini korumakla değil hem bugününü güzelleştirmek hem de geleceğini inşa etme sorumluluğu.

Buradan kesinlikle tüm İstanbullular adına, geçmiş dönemde bu kente hizmet etmiş bütün şehremanetlerine, büyükşehir belediye başkanlarına, bir nevi saygıdeğer Ali Müfit Gürtuna nezdinde, hepsine yürekten teşekkür ediyorum.

Elbette ki hayatta olanlara sağlık sıhhat dilerken, yaşamını yitirenlere de rahmet diliyorum. Ben de mesai arkadaşlarımla birlikte, tıpkı onlar gibi, bu güzel kentin değerine değer katacak, insanların hayatına güzellikler getirecek hizmetler üretmek için çok büyük çaba içerisindeyiz.

En büyük dileğim ve çabam da ileride gönül rahatlığıyla, ‘Ben, emanet aldığım bu güzel şehri, İstanbul’umuzu korudum, geliştirdim. Ve tabii ki hiçbir zaman İstanbul’a ihanet etmedim diyebilmektir.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2017Ede düzenlenen Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada “Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum. Bizim evlerimiz genişlese de gönüllerimiz daralıyor. Binalarımız yükseldikçe ufkumuz kararıyor”



“SİZ KOŞTUKÇA, İSTANBUL HALKI DA PEŞİNİZDEN KOŞACAKTIR”

İmamoğlu tarafından, belgesel filmle aynı adı taşıyan kitap hediye edilen Gürtuna da konuşmasında, özetle şunları söyledi:

“Bir şehrin duruşu, bir şehirlinin duruşu, bir toplumun duruşu olmalıdır. O bakımdan bugüne kadar Sayın Başkan’ın ‘Kanal İstanbul’ gibi çılgınca katliama sebebiyet verecek veya benzeri projelere karşı duruşu, İstanbul’a zarar verecek süreçlere karşı duruşu, benim de bu çerçevede birlikte bir duruş sergilememin sebebi olmuştur.

Değerli Başkanım, sevgili kardeşim, Sayın Ekrem İmamoğlu; siz bu duruşu sergiledikçe, sizin yanınızdayız. Siz ayakta durdukça, İstanbul halkı da ayağa kalkacaktır. Siz yürüdükçe, İstanbul halkı sizinle beraber yürüyecektir.

Siz koştukça, İstanbul halkı da peşinizden koşacaktır. Ve inşallah milletimizin, ulusumuzun, ülkemizin ihtiyacı olduğu umut, hep birlikte üretilecektir. Türkiye’nin bugün en çok ihtiyaç olduğu şey, bu umuttur, bu varoluş arzusudur. Ümit ediyoruz ki, kısa zamanda bu da gerçekleşecektir.”

Konuşmaların ardından, İmamoğlu tarafından kitabın yazarı Melda Davran ile filmde ve projede emeği geçen Medya A.Ş. çalışanlarına teşekkür plaketleri sunuldu. Plaket sunumunun ardından, “Şehremanetinden Büyükşehre En Güzel Emanet İstanbul” filminin ilk gösterimi yapıldı. Proje; sinema filmi, belgesel, başkan portre filmleri ile birlikte iki ciltlik bir kitaptan oluşuyor.