İmamoğlu: Evine et girmeyen 100 binlerce ailemiz var

İBB’nin düzenlediği Kurban Bağışı kampanyasında toplanan bağışlar, konserve ete dönüştürülerek ihtiyaç sahibi 232 bin haneye ulaştırılmak üzere yola çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin açık ara en büyük sorununun ekonomi olduğunu vurgulayarak “İstanbul’da sofralarına et girmeyen, besleyici gıdaya erişemeyen 100 binlerce ailemiz var” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı’nın düzenlediği kurban bağışı kapsamında toplanan 43 milyon 506 bin liralık bağış, ihtiyaç sahibi 232 bin ailenin sofrasına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kurbanlıklar; konserve et, kemik suyu, kelle paça çorbası haline getirilip kutulanarak Zeytinburnu’ndaki ek hizmet binasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun katıldığı etkinlik ile araçlara yüklendi.

“EVLERİNE ET GİRMEYEN 100 BİNLERCE AİLE VAR”

İmamoğlu, bugün Türkiye’nin açık ara en büyük sorununun ekonomi olduğunu vurgulayarak

şöyle konuştu:

*Artık yüzde 80-85 oranında vatandaşlarımız geçim sıkıntısından, hatta beslenememekten, hatta ihtiyaç duyduğu acil gıdaları alamamaktan bahsetmekte.

*Ki bu oran ne yazık ki İstanbul gibi metropollerde daha büyük, sıkıntılı sayılara ulaşmakta. İstanbul’da özellikle sofralarına et girmeyen sağlıklı ve insanları geliştiren, besleyici gıdaya erişemeyen 100 binlerce ailemiz var.

*Bu bizim tespitlerimiz sonucu söylediğimiz ne yazık ki gerçek rakamlar. Bebekler süte ulaşamıyor.

*Henüz gelişme çağındaki çocuklar gençler ne yazık ki evlerde sofralarında bu besleyici gıdalara erişemiyorlar.

*Biz İBB olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu sıkıntıyı dert edinen ve ‘ekonomi büyükşehir belediyesinin sorunu değildir’ demeden ilave hangi metotlarla daha büyük katkıları nasıl sunabilirizin arayışına geçiştik.

“1.5 MİLYONU AŞAN HANEYE DOKUNDUK”

Aralarında Halk Süt, askıda fatura, anne kart, yeni doğan bebek paketi, anne bebek destek paketi, öğrenci bursları ve kent lokantalarının da bulunduğu dayanışma projelerini örnek olarak anlatan İmamoğlu şunları söyledi:

*Halk Süt’e niye ihtiyaç duyuluyor? Ve niye artık 180 bine yakın çocuğumuza erişiyor? Ya da artık 500 bin faturaya doğru giden askıda faturaya niçin ihtiyaç duyuluyor?

*2018 itibariyle konuştuğumuz ekonomik sıkıntı, 2019’da yerel seçimde de gündemdi. Ve sonrasında pandemi hayata bambaşka bir sorunlu bir süreç oluşturdu.

*Bu dönemde de ne yazık ki ülkemizde uygulanan politikalar vatandaşlarımızı olabildiğince yalnız bıraktı.

*Ama biz bu süreçte ortaya koyduğumuz kabiliyetlerle bahsettiğimiz bu yeni uygulamalarla neredeyse artık 1.5 milyonu aşan haneye bir şekilde dokunan, yardımlaşma ağlarını oluşturmuş olduk.

“ÜLKEYİ YÖNETENLERİN SORUMLULUĞU YOKSULLUĞU BİTİRMEK”

İmamoğlu, bu yardımlaşma sürecinin veren elin alan eli görmediği ve hiçbir vatandaşın, hiçbir hanenin, hiçbir çocuğun rencide olmadığı bir sistemle hayata geçirildiğini belirtti.

İmamoğlu şöyle konuştu:

*İslam dini dayanışmayı, kardeşliği, birlik ve beraberliği öğütlüyor. Dolayısıyla dinimizin de gereği olan bu anlayışla ortaya koyduğumuz bütün bu faaliyetlerde sizler de şahitsiniz ki; 3 yıl boyunca ne bir fotoğraf görebilirsiniz, ne de bir vatandaşımızın rencide edildiği bir anı görebilirsiniz.

*Çünkü bizim hizmet anlayışımızda şu realite var; biz bugün sorumluluğumuzu getiriyoruz. Tabii ki ülkeyi yönetenlerin bir başka sorumluluğu daha var.

*Ülkede yoksulluğu bitirmek. Yoksulluk bittiğinde elbette bizler o zaman ülkemizde başka şeyleri konuşuyor oluruz.

*Ama bugün yoksulluk var ise bizler de bu sürecin çözümüne katkı sunmak durumunda olan yöneticileriz.

3 YILDA 580 BİNE YAKIN EVE ULAŞILDI

İmamoğlu, İstanbul Vakfı üzerinden binlerce insana 3 yıldır kurban bağışı ulaştırdıklarını söyleyerek “Bu bir emek süreci. Dağıtımıyla beraber yaklaşık 3-3.5 ayımızı alan çok titiz bir çalışma. Bugün yaklaşık 43.5 milyon lirayı aşan bir bağış elde ettik. 232 bin konservemizi yola çıkartıyoruz ve ailelerimize ulaştırıyor olacağız. Yaklaşık olarak 580 bine yakın eve 3 yılda konserve ulaştırmış olduk. Bu da çok değerli bir başarı haline geldi, amacına ulaştı. Bunun daha da büyüyerek bir geleneğe dönüşmesini bugün başlattığımız bu hamlenin çok daha büyük sayılara ulaşacağını bugünden görüyorum” dedi.

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