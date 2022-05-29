İmamoğlu ‘fetih’ çağrısı yaptı: Maltepe’de buluşalım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un Fethi’nin 569’uncu yıldönümünde, Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyaret etti. Fetihle bir çağı açıp, diğerini kapatan Fatih Sultan Mehmet ile 5 yıllık işgalin ardından İstanbul’u düşman işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anan İmamoğlu, vatandaşları, İBB olarak Maltepe Orhangazi Miting Alanı’nda bu akşam düzenleyecekleri fetih etkinliğine davet etti.

İstanbul Valiliği, ‘İstanbul’un Fethi’nin 569’uncu Yıldönümü Kutlama Programı’ kapsamında, Fatih Camii bahçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde anma töreni düzenledi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

İstanbul’un fethinin yıldönümünde konuşan İmamoğlu, “İstanbul’un topraklarımız olmasıyla beraber, bir çağın kapanması ve bir çağın açılması süreci başlamıştır. Fethin komutanı Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda çağına göre çok ileri düzeyde bir fikre sahip, yeteneklere sahip liderdir. Çok dil bilen, dünyayı tanıyan, toplumunu, milletini geliştirmeyi hedef koyan ve gerçekten de Osmanlı tarihinin, tarihimizin en önemli birkaç yüzyılının temellerini atan bir süreci bizlere yaşatmıştır. Ruhu şad olsun. Fatih Sultan Mehmet Han, hepimizin gurur duyduğu, çok özel liderlerimizden, çok özel komutanlardan birisidir” dedi.

ATATÜRK’Ü VE SİLAH ARKADAŞLARINI ANDI

“İstanbul’a sahip çıkmak, İstanbul’u bir emanet, bir miras gibi görmek hepimizin sorumluluğu” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu manada hareket etmek ve hizmetlerimizi yerine getirmek önemli. İstanbul tarihinin elbette talihsiz dönemi 1918 itibariyle bu toprakların işgale uğramasıdır. 5 yıl işgal kuvvetleri tarafından komuta edilmesidir. Bu tarihi anmadan fethi anmak, eksik kalır. Verilen İstiklal Savaşı’yla, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 5 yıllık esaretten bu toprakları kurtararak, tekrar bizim topraklarımız olmasını sağlaması da kıymetlidir.

Başta Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarının da ruhu şad olsun. Şimdi bize görev düşüyor. 21. yüzyıla bu şehri hazırlamak… Nasıl hazırlamak? Akılla, bilimle, dünyaya örnek şehircilik modelleriyle, iyi eğitim görmüş insanlarıyla, fakirlikle, yoksullukla konuşulan değil, toplumun en iyi yaşam koşullarını yaşadığı bir kent olmasını sağlamak.

Geçmişine sahip çıkmak, ama geleceğine de umutla bakılabilmesini kendi ülkesine ve hatta bütün bu coğrafyaya en iyi şekilde sunabilen bir şehir olmak. Bu noktada, eski tarifle şehriemin, bugünün tarifiyle şehrin Belediye Başkanı olarak, 16 milyon vatandaşımızla bu sorumluluğu yerine getirerek, Fatih Sultan Mehmet’e yakışan evlatları, torunları olmak isteriz. Bu vesileyle fethin yıldönümü kutlu olsun.”

‘18.30’DAN İTİBAREN MALTEPE’DE OLACAĞIM’

Fethin, bağımsız toprakların özgür milleti olarak kutlamaya devam edilmesini dileyen İmamoğlu, “Bugün etkinliklerimiz Maltepe Meydanı’nda devam ediyor olacak. Hem fethi anlatacağız hem fethi anlatan gösterilerimiz olacak hem de buluşmayı daha etkin hale getirecek güzel etkinliklerimizle beraber akşam Maltepe Orhangazi Miting Alanı’na bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Saat 18.30’dan itibaren ben de orada olacağım” şeklinde konuştu.

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