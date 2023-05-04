İmamoğlu: “Geçin bunları, millet sizi evinize yolluyor”

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli’de halkla buluştu.

Konuşmasına, halk buluşması öncesinde katıldığı Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Hattı’nda gerçekleştirdiği test sürüşünü anlatarak başlayan İmamoğlu “Yapamıyorsunuz dedikleri ve kendileri durdurmalarına rağmen ‘siz durdurdunuz’ dedikleri, asılsız iddialarla engellemeye çalıştıkları Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının test sürüşünden geliyorum.

Yapamadılar, biz yaptık” dedi. Metro inşaatının geçmişinden bahseden İmamoğlu, hattı yüzde 4 ilerlemeyle devraldıklarını ve şuanda yüzde 80 seviyesine ulaştırdıklarını söyledi. 2 yılda yüzde 4’e getirdikleri Çekmeköy- Sancaktepe- Sultanbeyli hattını 3 yılda yüzde 80’e getirdiklerini belirten İmamoğlu “10 ay sonra Samandıra’ya kadar metromuz geliyor. Hemen 2024’ün içerisinde de inşallah burayı hizmetinize açıyor olacağız” dedi.

“MİLLET BELEDİYESİ, ŞU PARTİNİN BU PARTİNİN DEĞİL”

Hattın geçtiği üç ilçenin de AKP’li belediyeler tarafından yönetiliyor olmasına atıf yapan İmamoğlu “Siyaset var mı içinde? Yok. Her belediye bizim belediyemiz, her seçilmiş belediye bizim belediye başkanımız. Sultanbeyli’ye geldiğim açılış, temel atma, buluşma ne var ise belediye başkanını çağırırım. En az 10-15 burada buluşmuşuzdur. Sağ olsun o da gelmiştir. Meseleye biz nasıl bakarız biliyor musunuz? Devletin bir kurumu, milletin belediyesi… Şu partinin, bu partinin belediyesi değil. Onun için başarıyoruz” diye konuştu.

“EKREM İMAMOĞLU EVİNE METRO DÖŞEMİYOR Kİ”

Hattın finansman sürecinde yaşadıklarına da dikkat çeken İmamoğlu şunları söyledi:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, ekim 2021’de başvurumuzu yaptık. İmza atınca ne oluyor biliyor musunuz? Bizim için bir şey yapmıyor. Sadece bu borçlanmayı devletin kütüğüne yazıyor. Bir imzayı, bu devletin Ekonomi Bakanı, Sultanbeyli için yapacağımız bu hizmeti tam 1 yıl, 2 ay geciktirdi.

Size hizmet etmek üzere yetkilendirilmiş insanların bunu yapmasını aklınız alıyor mu? Tek dertleri var; aman bunu Ekrem İmamoğlu yapmasın. Ya Ekrem İmamoğlu evine metro döşemiyor ki. Sultanbeyli insanına, halkına yapıyor. Sen zararı Sultanbeyli’ye veriyorsun. Bir de utanmadan çıkıp, ‘hattı durdurdular’ diyorlar.

Plansız, projesiz, finansmansız başlattığın, iş bilmezliğini ortaya koyduğun, sırf israf düzenin yürüsün diye alelacele ihale yaptığın, yanlış başlattığın işi biz yapıyoruz. Bari müsaade et, engelleme, Allah’tan kork. Siz yanlış işlerle meşgulken biz bu hattın tam yüzde 80’ini tamamladık. Vatandaşa hizmet edecekse hizmetin en iyisini biz yaparız.”

GÜLÜMSETEN DİYALOG: İŞ ALACAK BAŞINA

İmamoğlu, konuşması sırasında meydanda kendisi ile konuşmak isteyen bir genci sahneye çağırdı. İmamoğlu bir süre gençle konuştu. Sultanbeyli genç sahneden inerken mikrofondan kabalığa seslenmek istedi. İmamoğlu gence “tehlikeli bir şey söyleme” diyerek mikrofonu uzattı. Genç kalabalığa “Her şey çok güzel olacak” sloganı attırdı. Sloganların sonunda “Recep Tayyip Erdoğan duysun” deyince İmamoğlu mikrofonu alarak “Kerata yakacak burayı, iş alacak başına” dedi. İmamoğlu’nun esprili sözleri kalabalığı gülümsetti.

“VATANDAŞIN HİZMETKARIYIZ”

Konuşmasına kaldığı yerden devam eden İmamoğlu, “Biz vatandaşa hizmet etmek için gelmiş hizmetkarlarız. Kendini vatandaşa hizmete değil, vatandaştan nemalanmaya gelmiş görenler başkaları. Onları ayırt edin” dedi. İBB’nin sosyal yardımları keseceğinin söylendiğini hatırlatan İmamoğlu “Yardımları 5 katına çıkardık. İnsanımızın keşke ekonomik zorlukları olmasaydı da sosyal yardım vermeseydik ama ekonomik zorluklar var. Daha da büyüdü ekonomik sıkıntılar” dedi.

“METRO İLE SİYASET BİLİMİNİN ALAKASI VAR MI?”

İBB’nin ilk defa öğrencilere burs vermeye başladığını belirten İmamoğlu “ Pardon yanlış söyledim. Birkaç kişiye verilmişti. Bir kişiye, işe bugün girmiş bir kişiye bir hafta sonra tam 200 bin dolar burs verildi. Metro şirketinde çalışmak için alınan bu kişi Amerika’ya siyaset bilimi okuması için burs verildi. Metro ile siyaset biliminin alakası var mı? O kişi, o kişi şimdi İstanbul’dan milletvekili adayı. Öyle burs verildi 4-5 kişiye. Biz Allah’a şükür 4 yılda toplam 210 bin gencimize üniversite bursu verdik. Herkes adil ve eşit fırsatlar yakalasın istiyoruz. 16 milyon insana eşit davrandık” dedi.

“MİLLETİN PARASINI MİLLETE VERİYORUM”

İmamoğlu, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verdikleri ücretsiz seyahat kartıyla ile yapılan eleştirileri de hatırlatarak “Bugün 350 bin anne bu karttan faydalanıyor. Ne dedi biliyor musunuz meydanlarda sayın Cumhurbaşkanı? ‘Kimin parasını kime veriyorsun’ dedi. Ben de ne dedim? ‘Vallahi sizi ilgilendirmez, milletin parasını millete veriyorum’ dedim” ifadelerini kullandı.

“SANKİ BİRİNİ TARİF ETTİM DEĞİL Mİ?”

İBB’nin açtığı kreşleri, yurtları, istihdam ofislerini, kent lokantalarını da anlattı. İmamoğlu şöyle devam etti:

“Tüm bu yaptıklarımızı bir de 14 Mayıs’tan sonra ahlaklı, nitelikli bir hükümet- belediye iş birliği ortamında düşünün. Çekmeköy- Sultanbeyli- Sancaktepe metro hattı hiç engellenmeseydi mesela, nasıl tam gaz giderdik? Finansmanı bakan tarafından 1.5 sene bekletilmeseydi nasıl tam gaz giderdik? Bir de öyle düşünün.

Metro çalışmalarının tıkır tıkır işlediği bir İstanbul’u düşünün. Ne güzel olurdu değil mi? Çok güzel olurdu değil mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Zaten çok güzel olacak. 14 Mayıs’ı hep birlikte memleket adına bir demokrasi ve adalet bayramı haline getireceğiz. Bu ülkenin sahibinin, milletin olduğunu herkese göstereceğiz.

Devletin yöneticilerinin, milletin karşısında gücünü gösteren değil, sert, karşı çatık, suratı asık, bağırır döver gibi, söver gibi… Sanki birini tarif ettim değil mi? Öyle davranmak olmayacak, olmayacak. Güler yüzlü, vatandaşına tevazuyla bakan, iyi niyetle bakan, güzel konuşan, vatandaşın haklarını savunan, yöneticinin haddini bildiği rejimin adıdır cumhuriyet. Bunu unutmayın.”

“DEPREM SEFEBERLİĞİ BAŞLATACAĞIZ, BUNLARLA YAPAMADIK”

İstanbul’un en önemli konularından birisi depreme hazırlık olduğuna vurgu yapan İmamoğlu “ Bu büyük iş için devletiyle, belediyesiyle, büyükşehiriyle, ilçesiyle, özel sektörüyle, bilim dünyasıyla, meslek örgütleriyle, vatandaşlarıyla birlikte tam bir seferberlik yapacağız. Bunlarla yapamadık. Masalarına gittik, anlattık, konuştuk. Hepsi şöyle; konuşuyoruz, anlatıyoruz. Bürokratların hepsi yukarıya doğru bakıyor. Bir yerden haber gelecek. Talimat gelecek öyle hareket edecekler. Aynen böyle bak. Abartmıyorum. Bir şey anlatıyoruz. ‘Bana söyleme oraya söyle’ diyor. Bu düzen değişecek. Bu memleketin liyakatli insanlarına, işinin ehline süreci bıraktığın zaman bu memleketin insanları, bu milleti yukarıya doğru tırmandırır. Sultanbeyli’yi, İstanbul’u bütün Türkiye’yi depreme hazır hale getirmek için bir kentsel dönüşüm seferberliği başlatacağız” diye konuştu.

“GEÇİN BUNLARI, MİLLET SİZİ EVİNİZE YOLLUYOR”

İmamoğlu, “Bu seçim, parti seçimi değil. Kötü gidişe dur deme seçimi. Allah aşkına 21 yıl bu ülkeyi yöneteceksiniz. Bugün gelip hala ‘cek-cak.’ ‘Sizi yoksulluktan kurtaracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız.’ Allah aşkına geçin bunları. Bu millet size 14 Mayıs’ta evinize yolluyor, evinize yolluyor. Gidin evinizde, eşinize, çocuklarınıza hizmet edin. Bizi ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaletli, vicdanlı yönetimi altında çalışacak çok güçlü bir kadromuz olacak. Ülkenin yeni yönetimi olarak 14 Mayıs’tan sonra Türkiye’nin önüne bilimin, ortak aklın, milletiyle çalışmanın bir plan koyacağız. Hızla kolları sıvayacağız. Ceketi çıkaracağız. Gömleğin kollarını sıvayacağız, kravatı çıkarıp yola koyulacağız. Bugün çıkarmayacağım, buradan Denizli’ye Çorlu’ya gideceğim daha. Ama ben kollarını sıvamaya hazır bir kardeşinizim” dedi.

TOKİ CEVABI: ASLİ GÖREVİNE GERİ DÖNDÜRECEĞİZ

İktidara geldiklerinde TOKİ’yi kapatacaklarına dair iddialar ortaya atıldığını hatırlatan İmamoğlu şunları dile getirdi:

“Hayır öyle bir şey yok. Nereden çıktı? Uyduruyorlar. Öyle bir laf yok. TOKİ’yi asli görevine döndüreceğiz. Sözlerimizi çarptırmasınlar. TOKİ’nin görevi nedir biliyor musunuz? Dar ve orta gelirlere sosyal konut üreten bir kuruluştur.

Bunlar o işi unuttular. Sosyal konuta ağırlık vermeyi unuttular. Kentsel dönüşümde öncü olmalıdır TOKİ. Onu da unuttular. Biz devletin kurumlarıyla hiçbir sorunu olmayan bir ekibiz. Bizim kişisel hırslarını, kamu yararının önüne koyan asla ve asla tek bir arkadaşımız bile olmayacak.

Biz TOKİ’yi asli görevine döndüreceğiz. Liyakatli, işini dert edinen, kamu faydasını ön planda tutan dar gelirliye konut üreten bir kurum haline getireceğiz. Kurumun başındaki yöneticilerinden becerikli olmayanlar evine gidecek. Becerikli olanlar bizimle çalışmaya devam edecek” dedi.

“MİLLETİN GÖNLÜNE GİR, İŞİNİ YAP”

İmamoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bizim amacımız milletimize hizmet. Bizim çözümdür yolumuz. Vatandaşın sorununu çözeceğiz kardeşim. Derdimiz bu. Derdimiz milleti kandırmak değil. Seçimden önce milletin oyunun avcısı olmak hiç değil.

Milletin gönlüne gir, işini yap. Şeffaf bir yönetim geliyor. Devleti tekrar kurumlar ve kurallar devleti haline getireceğiz. Sözlerimizi mutlaka tutacağız. Vatandaşlarımıza asla mahcup olmayacağız. 14 Mayıs milletin seçimi.

Bir avuç insanın gittiği, milletin iktidar olacağı bir seçim. Mülakatlarda insanların elendiği, haksızlığın yapıldığı dönem bitecek. Adalet; kişiye göre, tanıdığına göre, dayısına göre değil, adalet herkese gelecek.”