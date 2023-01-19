İmamoğlu: Gidecekler, az kaldı!

İBB, dört çeşitten oluşan yemek menüsünü 29 TL’ye sunduğu kent lokantalarına yenisini ekledi.

Avcılar’da 6’ncı şubesi hizmete alınan kent lokantasının açılışına Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, CHP Milletvekili Turan Aydoğan ile birlikte katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lokantanın önünde bekleyen coşkulu kalabalık tarafından “aday olsana, aday olsana” sloganı ile karşılandı.

Lokantada öğrencilere öğle yemeği servisi yaparak onlarla birlikte yemek yiyen İmamoğlu, 11-12 noktada daha kent lokantası açmayı planladıklarını söyledi.

İmamoğlu Boğaziçi Üniversitesi yakınlarında açılacak kent lokantası için de hazırlıkların sürdüğünü belirten İmamoğlu “Oradaki kardeşlerimizin ve hocalarımızın yüreğine su serpelim” dedi.

“300 BİN KİŞİ YARARLANDI”

İmamoğlu öğrencilerle birlikte sohbet ederek yemeğini yedikten sonra lokantanın önünde bekleyen coşkulu kalabalığa bir sandalye üzerine çıkarak hitap etti.

İmamoğlu, “Burada bir kent lokantası daha açmış olduk. Altıncı oldu. 5 tanesinden tam 300 bin kişi faydalandı. Gönül başka ihtiyaçları karşılamayı dilerdi, isterdi ama ne yazık ki ekonomik sorunlar, insanlarımızın düşük fiyatla daha iyi beslenmesine dönük ki öncelikle öğrencilerimiz onlara çok güzel bir hizmet oldu bu. Bütün Avcılar’a belediye başkanımızla birlikte güzel hizmetler sunmanın yoğun gayreti içerisindeyiz” dedi.

“GİDECEKLER, AZ KALDI”

Cumhurbaşkanlığı 2023 yatırım programına alınmayan ve Avcılar’dan da geçen Sefaköy-Beylikdüzü Metrosu hakkında da konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

*Bu bölgenin en büyük müjdesi tabii ki Sefaköy- Beylikdüzü metrosu olacak. Yoğun çaba içerisindeyiz. Israrla bakanlık, Cumhurbaşkanlığı yatırım planına almıyor.

*Ama zaten gidecekler, az kaldı. Ondan sonra memleketimizin her köşesine eşit hizmet sunmayı, milletimizin çıkarına iş yapmayı, ahlaklı, vicdanlı bir biçimde sürdürmeyi ülkemize hep birlikte ispat edeceğiz.

*Bu memleketin çocukları, gençleri, kadınları, erkekleri çok umutlu olsunlar. Bu ülkenin tapusu 86 milyon insana aittir. Bir kişiye ya da bir zümreye ait değildir. 86 milyon kişiye aittir. Bu milletin tapusunu tekrar millet devralacak. Her şey çok güzel olacak.

SADECE KADINLAR ÇALIŞIYOR

Sadece kadınların istihdam edildiği Kent Lokantaları’nın menüleri, İBB Lojistik Destek Merkezi’nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanıyor.

Kent Lokantaları’nda 4 çeşit yemek 29 TL’den, meşrubat 5.5 TL, tatlı 7 TL, su da 1 TL’den satılıyor. Sayıları 5’e ulaşan Kent Lokantaları Çapa, Bağcılar, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar ve Avcılar’da hizmet veriyor.