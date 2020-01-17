İmamoğlu: Günlük kararlar, İstanbul’un geleceğini tehdittir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21’inci ilçe belediyesi ziyaretini Çatalca’ya gerçekleştirdi.

İmamoğlu ve ekibi, Çatalca Belediyesi önünde Belediye Başkanı Mesut Üner ile ilçede faaliyet gösteren parti üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Karşılamada sözlerine, “Allah razı olsun, bizi ziyaret ediyorsunuz. Çatalca’ya geldiğiniz için, size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde başlayan Üner, şunları söyledi:

*Burada bir kardeşlik havasıyla Çatalca’yı yönetmeye çalışıyoruz. Çatalca’yla Büyükşehir’in bir benzerliği var; sizin 39 ilçeniz var, bizim de 39 mahallemiz var.

*Bin 115 kilometrekare ile de en büyük ilçesiyiz Çatalca olarak. Hizmet noktasında büyük bir alanda hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada, hükümetle ve sizinle beraber Çatalca’ya hizmet etmek için hep beraber çalışıyoruz Başkanım.

“SİYASET ÜSTÜ TAVIR ŞEHRİN HUZURU AÇISINDAN DEĞERLİ”

Üner’e sıcak karşılamadan dolayı teşekkür eden İmamoğlu, “Kesinlikle ifade ettiği gibi Çatalca’da herkesin bir arada bizi karşılaması, Çatalca’nın o ruhunu gösteriyor. Siyaset üstü tavır almanın ya da yereldeki sürece öyle bakmanın gerçekten bu şehrin huzuru açısından değerli bir tarafı var. Başkan’ımızın onu koruması, muhafaza etmesi, geliştirmesi Çatalca için değerli bir tavır. Umarım daha da iyi olur, diğer ilçelere de örnek olur. Çatalca, özel ilgi göstereceğimiz ilçelerimizin başında geliyor. Bu büyük yüz ölçüme sahip ilçemizin İstanbul’un geleceğini de temsil ettiğini düşünüyorum. Bu ve benzeri yerlerde yapacağımız olumlu işler, İstanbul’un geleceğini koruyacak ve güzelleştirecek işler olacaktır” dedi.

SUNUM ALDI

“Koruyarak, geliştirerek değil de günlük kararlarla hareket ettiğimizde, İstanbul’un geleceğini tehdide dönüştürmüş oluruz” diyen İmamoğlu, “Başkanımızla bunları münazara edeceğiz. İBB’den beklentilerini, mevcuttaki konumu bize en iyi kendisi anlatacak çalışma arkadaşlarıyla. Sonra biz de bir ortak çalışma kültürüyle bir arada hareket edeceğiz. İstanbul’un her ilçesini böyle kabul ediyoruz. Onların bize aktarımlarıyla, rehberlikleriyle önümüzdeki süreci tanımlamak istiyoruz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından, Çatalca’nın sorunlarının ele alındığı sunum gerçekleştirildi. Sunumda, İmamoğlu ile birlikte İBB üst yönetimi de hazır bulundu. Başkan Üner ve beraberindeki ilçe belediye yöneticileri, İBB heyetine sunum yaptı.

“BİR BABA OLARAK SİZLERE MİNNET DUYUYORUM”

Sunumun ardından İmamoğlu ve Üner, ilçede saha incelemelerinde bulundu.

Çatalca Çok Programlı Anadolu Lisesi spor salonu inşaatında yaşanan sıkıntıları yerinde gözlemleyen İmamoğlu, yarı yıl tatiline çıkacak öğretmenleri de unutmadı.

Öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen İmamoğlu, “Bir baba olarak sizlere minnet duyuyorum” dedi.