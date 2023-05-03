İmamoğlu: Hadi evine, güle güle…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da İBB Genç Yetenek Programı ile başladığı mesaisine, Adıyaman Kahta ve Ordu Halk Buluşmaları ile devam etti. Meydanları dolduran kalabalıklara hitap eden İmamoğlu, buluşmaların ardından yeniden İstanbul’a döndü. İstanbul’dan Gebze’ye geçen İmamoğlu, Mevlana Kapalı Pazar Alanı’nı dolduran kalabalığa seslendi.

Konuşmasını sevgi gösterileri ve ‘Ekrem Başkan’ sloganları altında gerçekleştiren İmamoğlu, mitinge katılan gençleri sahneye davet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na benzerliğiyle dikkat çeken katılımcıyı fark eden İmamoğlu, sahneye davet ettiği misafirine “Bu yüzle bu millet sizi sevgiye boğar haberin olsun” dedi.

“BU SEÇİMDE BİR REJİM DEĞİŞİYOR”

İmamoğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

* Bu seçim farklı bir seçim. Partilerin ve particiliğin önemini kaybettiği bir seçim. Bu seçimden ziyade bir referandum. Bu seçimde bir rejim değişiyor. Bu referandumda sadece iki taraf yarışıyor. Bir taraf diyor ki; ‘ayrışa ayrışa kazanacağız’. Bunu diyenler sadece bir avuç insan.

* Kendi aralarında konuşup duruyorlar. Onlar bu milleti ayrıştırıp, karıştırmak ve koltuklarını korumak derdinde. Ötekileştirmek derdinde. Sen karşıdasın. ‘Ben bu taraftayım’ diyorlar. Fırsat buldukça toplumu kutuplaştırıyor. Biz ise diğer taraf.

* Ne diyoruz? Millet İttifakı olarak birleşe birleşe kazanacağız. Biz diyoruz ‘Kocaman biz’ var. Herkesi bir ve eşit görüyoruz. 86 milyon var. Siz varsınız siz. Çünkü 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu büyük bir şemsiye, bu büyük bir şemsiyenin üzerinde hak, hukuk, adalet yazıyor.

“BU MİLLETİN AKLI BU MİLLETE YETER”

* O şemsiyenin altında, o büyük şemsiyenin altında hep birlikte muazzam bir bütünleşme oluşuyor. Niye bir bütünleşme bu biliyor musunuz? Çünkü kardeşliği hissetmeyi özlemişiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Ama bu iş orada bitmeyecek, birleşe birleşe yöneteceğiz. O ne diyor? Ben yönetirim diyor. O ne diyor? ‘Ben bilirim’ diyor. ‘En iyisini ben yaparım’ diyor. ‘En iyisini ben bilirim’ diyor. Biz ne diyoruz? Bu milletin aklı bu millete yeter, yeter, yeter. Diyoruz ki ben bilirim diyen, git kendi aklını evinde kullan. Hadi evine, güle güle…

“BU İŞİ BİR TURDA MUTLAKA BİTİRECEĞİZ”

* 2019’u hatırlayın. Onun öncesinde bu ittifakın mimarı, lideri Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Farklı düşünceleri bir araya getirmek adına bir adım attı. Ben İstanbul yerel seçimi adına 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yürekten teşekkür ediyorum.

* O gün koşulsuz bir sürece evet diyerek yol arkadaşlığı yapan ve bugüne dair o yol arkadaşlığını güçlü bir şekilde devam ettiren İyi Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener’e de teşekkür. Aile büyüdü, altı siyasi parti ve İstanbul belediye başkanı Kadim Osman İmparatorluğu’nun başkentinin belediye başkanı yanımıza gelsin dediler.

* Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’nın belediye başkanı yanımıza gelsin dediler. Ve hep birlikte yola çıkalım dediler. Çok güçlüyüz biz, çok güçlüyüz biz. Çünkü milletle bir aradayız. Güçlü kadrolarımız var. Bizim gençliğimiz var. Bizim enerjimiz var. Sizlerle birlikte başaracağız. Sandıkları dolduracağız. Bu işi bir turda mutlaka bitireceğiz.”