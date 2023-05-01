56.4 F
Los Angeles
1 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemİmamoğlu: Hadi oradan, haddini bil! Sen kim oluyorsun

İmamoğlu: Hadi oradan, haddini bil! Sen kim oluyorsun

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Zonguldak’ta vatandaşlara hitap ediyor…

İmamoğlu’nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

*Millet İttifakı olarak vatandaşın sandıkta hakkını alacağı bir heyetiz. Liyakatli bir ekibiz.

*Bu liyakatli ekip memleketi milletin evlatlarıyla yönetmeye geliyor. Millet geliyor. Ben her şeyi bilirim diyen insana hadi evine diyoruz. Horonu tek başına oynarım diyen akıl duvara toslar. Ben horonu milletimle oynarım.

“HADDİNİ BİL”

*Herkes eşit ve muteber olacak. Buradaki insanlara bakınca annemi, babamı, arkadaşlarımı görüyorum. ‘Bana oy veriyorsan milliyetçisin yoksa değil’ öyle mi? Hadi oradan, haddini bil. Sen kim oluyorsun vatan evladına hain diyorsun?”

“BUNLAR AKLINI YİTİRMİŞ”

*Seçimde oy veriyorsa iktidara milli irade, oy vermiyorsa darbeci. Bunlar aklını yitirmiş. Beş senedir dua ediyorum Allah’ım akıl ver diye. Faydasız. Yaradan ümidini kesmiş bunlardan. Keşke biraz akıl zuhur etseydi. Etmedi.

*86 milyon insanı bir görmeyen bir avuç insan bu ülkeye zarar veriyorlar. Karşınızda kalbi buzlaşmış birini görebilirsiniz. Onu sevginizle, vicdanınızla o buzu eriteceksiniz.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,486BeğenenlerBeğen
16,194TakipçilerTakip Et
3,520TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States