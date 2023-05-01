İmamoğlu: Hadi oradan, haddini bil! Sen kim oluyorsun

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Zonguldak’ta vatandaşlara hitap ediyor…

İmamoğlu’nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

*Millet İttifakı olarak vatandaşın sandıkta hakkını alacağı bir heyetiz. Liyakatli bir ekibiz.

*Bu liyakatli ekip memleketi milletin evlatlarıyla yönetmeye geliyor. Millet geliyor. Ben her şeyi bilirim diyen insana hadi evine diyoruz. Horonu tek başına oynarım diyen akıl duvara toslar. Ben horonu milletimle oynarım.

“HADDİNİ BİL”

*Herkes eşit ve muteber olacak. Buradaki insanlara bakınca annemi, babamı, arkadaşlarımı görüyorum. ‘Bana oy veriyorsan milliyetçisin yoksa değil’ öyle mi? Hadi oradan, haddini bil. Sen kim oluyorsun vatan evladına hain diyorsun?”

“BUNLAR AKLINI YİTİRMİŞ”

*Seçimde oy veriyorsa iktidara milli irade, oy vermiyorsa darbeci. Bunlar aklını yitirmiş. Beş senedir dua ediyorum Allah’ım akıl ver diye. Faydasız. Yaradan ümidini kesmiş bunlardan. Keşke biraz akıl zuhur etseydi. Etmedi.

*86 milyon insanı bir görmeyen bir avuç insan bu ülkeye zarar veriyorlar. Karşınızda kalbi buzlaşmış birini görebilirsiniz. Onu sevginizle, vicdanınızla o buzu eriteceksiniz.