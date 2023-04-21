İmamoğlu: Hayatı tekrar bayram havasına dönüştüreceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı deprem bölgesinin 8 kentinde gerçekleştirilen Halil İbrahim Sofrası buluşması kapsamına Hatay’ın Defne ilçesinde depremzedelerle bayram kahvaltısı yaptı.

Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Her ne olursa olsun, bu düştüğümüz yerden, hep birlikte ayağa kalkacağız. Hatay’da da Maraş’ta da Adıyaman’da da hiçbir şehrimizde, hiçbir vatandaşımız, hiçbir evladımız, çocuğumuz, gencimiz, memleketin başka bir yerindeki insanımızdan geriye kalmayacak. Bundan yana içiniz rahat olsun.

*Hele hele 15 Mayıs’tan sonra varımızla, yoğumuzla hep birlikte, başta Hatay olmak üzere hem Lütfü Savaş Başkanımın hem bütün ilçe belediye başkanlarımın yanında olacağız ve hep birlikte ayağa kalkacağız” dedi.

“DEPREM KONUSUNDA HASSAS OLAMADIK EKSİKLERİMİZ VAR”

*Acımız büyüktür. İnsanlarımızı kaybettik. Yaralarımızı sarabiliriz ama kaybettiklerimizi geriye getiremeyiz. Bütün kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun.

*O kaybettiğimiz insanlarımıza da borçlarımızı hep birlikte ödemek zorundayız. Çünkü biliyoruz ki deprem acı bir olay; tamam. Büyük bir afet yaşadık; tamam.

*Ama geçmişten bugüne, ne yazık ki depremin gereğini yerine getirme konusunda hassas olamadık. Eksiklerimiz var. Bundan sonra aynı hatayı yapmamak adına, asla ve asla eksik davranmayacağız.

*İnşallah göreceksiniz, sizleri sağlam yuvalarınıza hep birlikte kavuşturacağız. Yaşadığımız acılara rağmen bu bayram umutları en yükseğe taşıma günü.

“HAK HUKUK ADELET DİYENLERİN İTTİFAKI”

Depremde varını yoğunu kaybeden vatandaşları, Türkiye’nin 86 milyon insanıyla aynı seviyeye çıkarma zorunlulukları olduklarını belirten İmamoğlu şöyle devam etti:

*Her gittiğim şehirde ‘önce milletçe, deprem bölgesindeki insanlarımızla eşitleneceğiz; sonra hep birlikte ayağa kalkacağız’ dedim. Meydanlarda insanlarımıza ‘Bu fedakarlığa, bu ayağa kalkma konusunda kol kola olmaya, omuz omuza olmaya var mısınız’ dedim. Bütün milletimiz ‘Varız’ deyip ayağa kalktı.

*Biz, Millet İttifakı olarak, sayın 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, ülkemizin her yerine Halil İbrahim Sofrasının bereketini, güzelliğini, herkesi içine alan, herkesi sofraya dahil eden bir süreci 15 Mayıs’tan itibaren ülkemize yaşatacağız. Millet İttifakı; ‘Hak, hukuk, adalet’ diyenlerin ittifakıdır. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz.

“ZOR GÜNLERİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

*Ortak akılla, adil kararlar alacağız. Bu akıllı çözümlerle, şehirlerimizi 100 yılın, 200 yılın şehirleri olarak inşa edeceğiz. Ve şehirlerin ihtiyaçlarını, çözümlerini yaparken, vatandaşın ne istediğini dinleyerek yapacağız.

*İnsanlarımızın beklentilerini boşa çıkartmayacağız. Depremzede yurttaşlarımızın bu zor günlerini, hep birlikte yaşayarak, hissedeceğiz. İstanbul’da inanınız ki milyonlarca insanımızın, sizlerle beraber olduğunu ve her anınızda da olmaya devam edeceğini iyi biliyorum.

*Bu saatten sonra umutlarınızı yüksek tutun. Bütün bu deprem bölgesinin çocukları, yani bizim evlatlarımız, hepimize emanettir.

*Gençlerimiz, hepimize emanettir. Acılar birer birer geride kalacak. Hayatı tekrar bayram havasına dönüştüreceğiz. Bu ülkede çocuklarımızın hak ettikleri bayram sabahına uyanmaları için, elimizden geleni yapacağız.

8 İLDE HALİL İBRAHİM SOFRASI KURULDU

Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları ile İBB ve ABB başkanları, Ramazan Bayramı’nın birinci gününü deprem bölgesindeki 8 kentte “Halil İbrahim Sofrası” kurarak depremzedelerle bayramlaştı.

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya’da, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Adana’da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Gaziantep’te, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Diyarbakır’da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Osmaniye’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Hatay’da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kahramanmaraş’ta kurulan Halil İbrahim Sofrası’nda depremzedelerle bir araya geldi.