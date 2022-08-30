İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak

Yenikapı’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sözümüz söz, andımız and olsun; herkes üzerine düşen görevi yerine getirecek, milletimiz kazanacak, 2023’te, 100. yılını kutladığımız, 30 Ağustos’tan 100. yılına yürüdüğümüz Cumhuriyetimizle buluşmadan hemen önce her şey çok güzel olacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını Yenikapı’da düzenlenen etkinliklerle kutladı.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Yenikapı’daki etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

* “Göreceksiniz, bazı duyguları öyle teminat altına alacağız ki, milletimizden daha büyük ve daha değerli artık hiç kimse kendini göremeyecek. Milletimizin önünde her yönetici saygıyla eğilecek. Hakimiyet gerçekten ilelebet kayıtsız şartsız milletin olacak.

* Bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayabilmenin ve o güzel günleri bize göstermek için hayatını feda edenlerin, atalarımızın mirası olan bu güzel yurdu hep birlikte kardeşlik yurduna dönüştüreceğiz.

* Sözümüz söz, andımız and olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hepinizin huzurunda, hep birlikte hissediyor ve söz veriyoruz ki, herkes üzerine düşen görevi yerine getirecek.

* Milletimiz kazanacak. 2023’te, 100. yılını kutladığımız 30 Ağustos’tan 100. yılına yürüdüğümüz cumhuriyetimizde buluşmadan hemen önce her şey çok güzel olacak.”

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