İmamoğlu: İşin içinden çok pis kokular geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası veren İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehdi Komşul’un kardeşinin FETÖ iltisaklı olduğu ortayı çıktı.

Hakimin İngiltere’de yaşayan kardeşi Muhammed Ziya Komşul’un, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK kapsamında FETÖ bağlantısı nedeniyle öğrencilikle ilişiğinin kesildiği öğrenildi. İmamoğlu, incelemede bulunduğu Beyoğlu Kabataş Transfer Merkezi şantiyesinde konuyla ilgili soruları yanıtladı. İmamoğlu şu açıklamayı yaptı:

HSK ÇOK ÖNEMLİ BİR SINAV VERİYOR

– İBB’de, ‘terör örgütüyle iltisaklı’ diye nasıl kıyamet koparıldığını biliyoruz. Kıyameti koparanların içinde, bakanından başka kurumlara kadar varan makam sahibi insanlar var. Tabii şunu söylemem lazım; Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), çok önemli bir sınav veriyor. Herkesin malumu; davanın ilk hakimine nasıl telkinde bulunulduğu, nasıl zorlandığı, hatta tehdide varacak şekilde birtakım iddiaların konuşulduğu bir süreç yaşandığı ortada. Ve hatta bu konu aslında neredeyse kanıtlanmış gibi diyebilirim.

NASIL BÖYLE BİR HAKİM ATANMIŞ?

– Ama HSK, bu konuda tek bir adım bile atmadı. Şimdi cezayı veren hakimin kardeşinin FETÖ iltisaklı olmasıyla ilgili süreç konuşulur durumda. Çok net; hani bu acı bir durum. İşin içinden çok pis kokular geliyor. Acaba nasıl böyle bir hakim atanmış? Bir kurgu mu yapılmış? Bir sürü şey insan düşünmeden edemiyor. Zaten uydurma bir mahkeme, uydurma bir dava… Düşünsenize; işte istinaf mahkemesinde bekletiliyor.

ADALET BAKANI’NA HAVALE EDİYORUM

– En başta söylediğim gibi, Hakimler Savcılar Kurulu, önemli bir sınava tabidir. Şu ana kadar sınavların hepsinde kaldı. Bakalım bu aşamada ne yapacak? Biz zaten mahkemeyle ilgili, mahkemenin hakimiyle ilgili birçok beyanda bulunmuştuk. Avukatlarımız, süreci takip ediyor. Ama ben, HSK’nın sınavının bir üstüne çıkıyorum. Ben bu süreci, buradan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin Adalet Bakanı’na da havale ediyorum. Bakalım o bu konuya ne diyecek ya da nasıl bir takipte ya da denetimde bulunacak.”

NE OLMUŞTU?

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapan Muhammed Ziya Komşul, 2011’de kazandığı burs ile İngiltere’deki University of Liechester’de doktora eğitimine başladı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, 1 Eylül 2016’da çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile “1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’a tabi öğrencilerden milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan” 157 akademisyenle birlikte öğrencilikle ilişiği kesildi. Komşul’un halen İngiltere’de bir teknoloji firmasında çalıştığı öğrenildi.