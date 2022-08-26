İmamoğlu: İSKİ’ye 223 personel almak için ilana çıktık 22 bin 319 gencimiz başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İSKİ’ye personel alacaklarını ve bunun için ihtiyacın 100 katı kişinin başvurduğunu duyurdu. İmamoğlu, paylaşımında, “İSKİ’ye 30 yaş altı 223 sözleşmeli personel almak için ilana çıktık. 15 günde 22.319 gencimiz müracaatta bulundu. İhtiyacın 100 katı gelen talep hassasiyetle incelenecek ve tüm alımlar liyakate göre yapılacaktır” diye yazdı.
İmamoğlu’nun paylaşımının tamamı ise şöyle:
“İSKİ’ye 30 yaş altı 223 sözleşmeli personel almak için ilana çıktık. 15 günde 22.319 gencimiz müracaatta bulundu. İhtiyacın 100 katı gelen talep hassasiyetle incelenecek ve tüm alımlar liyakate göre yapılacaktır. Gençlerimiz müsterih olsun.”