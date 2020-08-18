İmamoğlu- İstanbul Deprem Parkları’nın ilk ikisini tanıtıyor; Ataşehir Deniz Gezmiş ve Topkapı Deprem Parkı

Ekrem İmamoğlu’nun Açıklaması:

Bugün, İstanbul Deprem Parkları’nın ilk ikisini tanıtıyoruz:

Ataşehir Deniz Gezmiş Deprem Parkı ve Topkapı Deprem Parkı.

Biri Avrupa ve diğeri Anadolu yakasındaki bu iki Deprem Parkı, olası bir acil durum sonrası afetten etkilenen kişilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için en temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu amaçla, deprem parklarında barınma, yeme içme ve dağıtım alanları, elektrik, temizlik ve tuvalet, güvenlik, otopark, çocuk oyun alanları, park alanları, sürdürülebilir enerji imkanları, spor alanları, tanker yanaşma alanları gibi fonksiyonlar bulunmaktadır.

Bu parklar afet öncesinde de vatandaşların günlük kullanımına açık, kaliteli yeşil alanlar olarak hizmet sunacak, aynı zamanda da afet öncesinde eğitim ve koordinasyon faaliyetleri için kullanılacaktır.