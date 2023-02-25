İmamoğlu: İstanbul için seferberlik başlatacağız

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından afet bölgesinde İBB, 4 bin 58 personel görevlendirdi. Gönüllü giden 716 kişi ile birlikte toplam 4 bin 774 personel sahada görev aldı.

2 bin 856 personel geri dönerken, bölgede halen bin 648 görevli personel aktif olarak görev yapıyor.

Görevlerini tamamlayıp İstanbul’a dönen İBB personeli ile Yenikapı’da buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşlarını özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edip plaket sundu.

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Kültür Sanat Merkezi’nde, “Türkiye Size Minnettar” başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte İmamoğlu, annesi deprem bölgesinde görev yapan, itfaiye kıyafeti giymiş 6 yaşındaki Zeynep Tabakoğlu ile yan yana oturdu.

İmamoğlu, 16 milyon İstanbullu adına kurtarma ekiplerine “evinize hoş geldiniz” dedi.

11 kenti etkileyen depremin herkesi derinden yaraladığını vurgulayan İmamoğlu İçimiz yanıyor, çok insanımızı kaybettik ne yazık ki. Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“HAYATLAR KURTARDINIZ, HEPİNİZLE GURUR DUYUYORUM”

İmamoğlu depremin ilk gününden itibaren afet bölgesine yardıma koştuklarını anlatarak

söyle konuştu:

*Sizler 16 milyon İstanbullunun eli, vicdanı, kolu, gücü, kuvveti olarak orada özveriyle çalıştınız. Hayatlar kurtardınız, yaralar sardınız. Gıdadan barınmaya, iletişimden temizliğe, malzemelerin ulaştırılmasından, altyapının iyileştirilmesine, rehabilitasyona kadar her alanda var gücünüzle çalıştınız.

*Elinizden geleni yapmaktan bir an bile geri durmadınız. Sizlerin emeklerini depremden etkileyen yurttaşlara gösterdiğiniz yakınlığı en yakından görenlerden birisiyim.

*Hepinizin bu özverili çalışmasına şahidim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un kadim kentin dayanışma ruhunu deprem bölgesindeki milyonlarca vatandaşımıza nasıl Hissettirildiğine şahit oldum.

*Bölge halkının takdirini kazanmak, bölgedeki etkili çalışmaları hep birlikte yürütmek inanınız ki her birimiz için, sizler için, halkımız için bir kıvanç kaynağıdır. Hepinizle yürekten gurur duyuyorum. İstanbul halkı hepinizle, yürekten gurur duyuyor.

AİLELERE DE TEŞEKKÜR ETTİ

*Sahada çalışırken yaşadıklarımızın sizleri derinden etkilediğini biliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her zaman sizlerin yanında olacaktır.

*Desteğe ihtiyaç duyduğunuz her ortamda sizinle olacağımız ve benim de bu anlamda sürekli sizlerle bir arada olacağımdan asla şüphe etmeyin. Ailelerinizi burada İstanbul’da bırakarak bir an bile düşünmeden oraya koştunuz ve zor koşullarda çalıştınız.

*Haberleşmekte zorlandığınızı biliyorum. Onların aklının sizde olduğunu da biliyorum. Onun için ben buradan hepinizin huzurunda o güzel ailelerinizin her bir ferdine ayrıca teşekkür ediyorum. Her birine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.

“YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

İmamoğlu şunları söyledi:

*Evlerimize dönmenin mutluluğunu yaşarken bir yandan da hala aklımızın, kalbimizin o bölgede olduğunu biliyorum. Yurttaşlarımıza destek vermek ve onlara hala el uzatmak istediğinizi de biliyorum. Ben de aynı duygular içerisindeyim. Ve içiniz rahat olsun.

*Bu kurum ve 16 milyon İstanbullu olarak bizler bu sürecin son anına kadar o bölgenin yanında olacağımızı, milletimizin tekrar ayağa kalkması için hiç kimseyi hiçbir anında yalnız bırakmayacağız. Hem yaraların sarılması için var gücümüzle çalışacağız.

*Hem de İstanbul’un da bu tehditle her gün belki korku, belki sıkıntı içerisinde yaşamasını engellemek için de çok büyük bir seferberlik başlatacağız.

*Sizler bizim sahadaki neferimiz olmaya her alanda devam ediniz. Bu şehri de güçlü dayanıklı bir kent haline getirmeyi hep birlikte başaracak adımları atınız. 90 bine yakın yol arkadaşımı bu yolculuğun da bir neferi olarak görmek istiyorum.

“NAMUS ŞEREF SÖZÜ VERDİM”

*Bölgede çocuklarla, gençlerle, annelerle, babalarla, dedelerle, ninelerle acıları paylaştık. Birbirimize sarıldık, kucaklaştık. Allah onların yardımcısı olsun. Ben onların yanında olmak adına her birine gördüğümde söz verdim. ‘Sizleri yalnız bırakmayacağız’ dedim.

*Ve bu zorluklardan sıyrılıp bambaşka bir yeni başlangıcı hep birlikte inşa edeceğiz dedim. Namus şeref sözü verdim her birisine. İnanınız bu sözü verirken halkımızın da aynı sözü içinden verdiğini biliyorum.

561 KİŞİ KURTARILDI

AFAD’ın yönlendirmeleri doğrultusunda toplam 129 kişilik arama kurtarma ve itfaiye ekibi bölgede görevlerine devam etmekte.

İBB İtfaiye Arama Kurtarma Grubu şu ana kadar toplam 502 kişiyi, İSKİ Arama Kurtarma Grubu 25 kişiyi, iştiraklerden bölgede görev alan arama kurtarma ekipleri de 34 kişi enkaz altından canlı olarak kurtardı.

İBB Grubu ekiplerince canlı kurtarılan toplam vatandaş sayısı 561. Bölgede toplamda 3 bin 738 çadır dağıtıldı, 72 adet konteyner kurulumu yapıldı. Samandağı Devlet Hastanesi karşısındaki alana, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 28 adet, 140 kişi kapasiteli prefabrik konteyner kurulumu yapıldı.

212 kabin tuvalet, 70 adet mobil duş, 6 çamaşır makinesi ve 6 kurutma makinesi bölgede faaliyete alındı. Hatay’da görev yapan diğer il ve ilçe belediyelerinin bölgede kurduğu toplam mobil tuvalet sayısı 605. 5 mobil araç(dolaşan), 3 mobil araç (sabit) ve 41 tane sabit uydu sistemi ile toplam 10 lokasyonda 44 sabit, 5 değişen noktada İBB WiFi hizmeti devam ediyor.