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9 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka Onlineİmamoğlu "İstanbul'a çivi bile çakmadılar" diyen Erdoğan'a gülerek cevap verdi!

İmamoğlu “İstanbul’a çivi bile çakmadılar” diyen Erdoğan’a gülerek cevap verdi!

Alaturka Online
Alaturka Online

İmamoğlu “İstanbul’a çivi bile çakmadılar” diyen Erdoğan’a gülerek cevap verdi!

Alaturka Online
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