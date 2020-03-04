İmamoğlu: İstanbul’a hizmetin yol haritası olacak

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile makam odasında bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretlerinin çok yararlı geçtiğini vurguladı. Bu iletişimin İstanbul’a büyük fayda getireceğini belirten İmamoğlu Bu ortak akıl çabası, ortaya koyacağımız bu beraber çalışabilme kabiliyeti, aslında sürdürülebilir de bir İstanbul hizmet yol haritasının öncüsü olacak” dedi.

“BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA BİRLEŞMEK GEREKİYOR”

İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da “Tüm bu çalışmaların, bütüncül bir yaklaşımla, bütüncül bir planlamayla, şehre ve şehrin insanına yönelik birleşmesi gerekiyor” diye konuştu.

“SORUNU AZ İLÇELER” DİYALOGU

İmamoğlu, konuşmaların ardından ziyaret gerçekleştirecekleri ilçeleri Beşiktaş, Kadıköy, Beylikdüzü ve Adalar olarak açıkladı. Bunun üzerine GOP Belediye Başkanı Tahsin Usta, “Sorunu az olan ilçeler zaten sona kalmış diyerek Gaziosmanpaşa’nın daha fazla sorunu olduğuna dikkat çekti. İmamoğlu’nun ise Usta’nın bu saptamasına yanıtı, “Sorunu az deme; Adalar’da ne uğraşıyoruz, bir bilsen? Adalar’da çok sorun var; inan” oldu.

“İNSANLAR SENİ ÇOK SEVİYOR”

Bu sırada vatandaşlar, aracına binmek üzere olan İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi. Bir kadın İmamoğlu’na, “Ben aslında AK Partiliyim, ama bu evlatlar ve insanlar seni çok seviyor” şeklinde seslenmesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

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