İmamoğlu: İstanbul’daki gibi Türkiye’de de israf düzenine son vereceğiz

İBB Meclisi’nin nisan ayı oturumlarının Saraçhane’de gerçekleştirilen son oturumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2022 yılı faaliyet raporumu meclise sundu. 2022 yılının projeler ve açılışlar yılı olarak geçtiğini belirterek “İstanbul’un yakın tarihi öyle büyük ihmallerle dolu ki zaman kaybetmeye hakkımız yok. Ortak aklın ve halkın çıkarlarının yol göstericiliğinde çalışan, çok liyakatli bir kadromuz var. Hiçbir kirli elin değmediği, tertemiz, bereketli bir bütçemiz var” dedi.

“BAŞARISIZ OLMAMIZI İSTEYENLERE RAĞMEN BAŞARIYORUZ”

“Başardık ve başarıyoruz” diyen İmamoğlu “Başarısız olmamızı isteyen, bu yolda çaba sarf edenlere rağmen başarıyoruz. 4 yıl önce bu göreve talip olduğumda, İstanbul’a bir değişim vaat etmiştim. İstanbul, değişmeyi başardı. Değişim kök saldı” diye konuştu.

İSTANBUL’UN “YENİ NORMALLERİNİ” SIRALADI

İstanbul’da yaşamanın artık yeni normalleri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu şöyle devam etti:

* Eskiden İstanbul’da dere yataklarında yapılaşma normal kabul edilirdi. Şimdi, dere yataklarının Yaşam Vadileri haline getirilip, devasa yeşil alanlara dönüştürülmesi normal oldu. Eskiden, İstanbul’da su baskınları, seller, taşkınlar normaldi. Artık bu görüntülerin yaşanmaması, yağmur suyu ve atık su kanallarının ayrılması, derelerin ıslah edilmesi, altyapının sürekli iyileştirilmesi normal. Eskiden, imara açma hevesiyle, kent ormanlarının vatandaşa kapatılması normaldi. Şimdi milyonlarca metrekare kent ormanının vatandaşın kullanımına açılması normal.

* Eskiden, Büyükşehir Belediyesi’nin kreşlerinin, öğrenci yurtlarının, kent lokantalarının olmaması normaldi. Eskiden, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelerin toplu taşımada ücret ödemesi normaldi. Hatta ‘kimin parasını kime veriyorsun’ diye suçlanmıştım. Şimdi, ödememesi normal. Çünkü biz milletin parasını bu şehrin annelerine veriyoruz. Eskiden, yılda ortalama 3-4 kilometreden metro yapmak normaldi. Bugün yılda ortalama en az 13 kilometre metroyu hizmete açmak normal. Vatandaş bu kadim şehirde asıl iradenin kendisinde olduğunu anladı. İstanbullular artık daha azına razı olmayacak. İsrafa, ihmale ve partizanlığa geçit vermeyecek.

DEPREME HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İmamoğlu, sunumunda 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesine yaptıkları yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bölge yeniden ayağa kalkana kadar İBB’nin çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti. İstanbul’u depreme hazırlamak için 2022 yılında yapılanları anlatan İmamoğlu şöyle konuştu:

* 2022 boyunca İstanbul’un depreme hazırlanmasında önemli aşamalar kaydettik. 39 ilçede hızlı tarama yöntemiyle yaptığımız incelemelerde toplam 11 bin 786 binayı ziyaret ettik. İzin verilen 3 bin 143’ünde inceleme yaptık. Depremlerden sonra belediyemize kısa sürede yüzbinlerce başvuru geldi. İBB olarak bu başvurularla ilgili yoğun şekilde çalışıyoruz. Kentsel dönüşümü özendirmek için hem malik hem de kiracılara kira yardımını 4.500 liraya çıkarttık.

* Sultangazi, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Kağıthane ve Beykoz, Şişli ve Kadıköy’de 5 bine yakın bağımsız birimin kentsel dönüşüm projelerini tamamlayıp, uygulama aşamasına getirdik. Unkapanı Köprülü Kavşağı’nı yeniden inşa ederek deprem ve su baskını risklerine karşı güçlendirdik. Afet anında lojistik hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için çok önemli olan Habibler Mahallesi’ndeki Ambarımızı hizmete açtık. İstanbul Yenileniyor projemizle 39 ilçemizden 490 bin bağımsız birime çare üretiyoruz. Engelleme ve aşırı maliyet artışlarıyla boğuştuğumuz bu dönemde 37 farklı projede 16 bin 500 bağımsız birimin inşaatını tamamlıyoruz.

“HÜKÜMETE ONLARCA KEZ ÇAĞRI YAPTIM: MARMARA DEPREM KONSEYİNİ KURALIM”

İşbaşına geldiğimiz ilk günden beri hükümete onlarca kez çağrıda bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu “Dedim ki, olası İstanbul ve Marmara depremine hazırlık süreci bir milli meseledir; merkezi idareden mahalli idareye, iş dünyasından finans dünyasına, akademiden sivil topluma kadar büyük seferberlik gerektirir; gelin hesapsız kitapsız birlikte çalışalım dedim. Bugün bir kez daha tekrar etmek istiyorum; gelin Marmara Deprem Konseyi’ni kuralım. Ortak akılla bir yol haritası hazırlayalım. Gelin İstanbul’a ve Marmara’ya özel bir kanun çıkaralım. İmar aflarını hayatımızdan çıkaralım. Gelin imar planlarında ‘toplanma alanı ve kent içi park alanı, sağlık alanı, eğitim alanı, itfaiye alanı’ olarak belirtildiği halde üzerinde bina bulunan yerler için Acil Kamulaştırma Programı’nı hayata geçirelim. İmar düzenlemeleriyle ilgili 25 yasa, 11 yönetmeliği ve 19 farklı kuruma dağıtılmış yetkiyi gözden geçirip, stratejik bakış açısıyla, basit ve hızlı uygulanabilir mevzuata geçelim. Gelin İstanbul İmar Yönetmeliği’ni birlikte yenileyelim” dedi.

ŞEHİRCİLİK BAKANINA TEPKİ

İmamoğlu olası deprem için devlet- belediye- millet ortaklaşa çalışalım derken, Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın gazetelere ilginç demeçler verdiğini belirten İmamoğlu “Ekranda da gördüğünüz gibi, İstanbul’da kentsel dönüşümü “5 yılda yapacağını” söyleyebiliyor? Elinizi tutan mı vardı sayın bakan? Durmayın yapın Allah aşkına. Son 21 yıldır neredeydiniz? Hadi 21 yılı bir kenara bırakalım, son 5 yıldır neredeydiniz? Lütfen popülizm yapacağım derken komik durumlara düşmeyin. İnşallah 14 Mayıs’ta bu büyük millet karar verecek” dedi. İmamoğlu, Salacak’ta Kuşkonmaz Cami çevresindeki kaçak kafelerin bakanlık tarafından koruma altına alınmasını da eleştirdi. İmamoğlu’nun bakanı eleştirmesine AKP grubundan bazı meclis üyeleri “faaliyet raporunu, yaptıklarını anlatsın” diye tepki gösterdi.

“BÜTÇEYİ AYIRDIK”

2022 yatırımları hakkında bilgi veren İmamoğlu “64 milyar 314 milyon lira büyüklüğündeki gider bütçemizin 26 milyar 824 milyon liralık en büyük payını yatırımlara harcadık. 10 milyar 198 milyon lirayı raylı sistem yatırımlarına, 6 milyar 997 milyon lirayı fen işleri yatırımlarına, 4 milyar 409 milyon lirayı ise yol bakım ve asfalt yapımına ayırdık” dedi.

SOSYAL YARDIMLAR ARTTI

2022’de ihtiyaç sahibi İstanbullulara toplam 1 milyar 763 milyon lira sosyal yardım desteği verdiklerini belirten İmamoğlu “İstanbulkart’la 718 milyon lira sosyal yardım, 220 milyon lira yiyecek yardımı ve 69 milyon lira nakdi yardım, 33 milyon liralık gıda desteği, 16 milyon liralık giyim desteği, üniversitelilere 393 milyon lira eğitim desteği, çocuklara 41 milyon lira eğitim desteği, engellilere 59 milyon liralık destek sağladık. Bütün bunları Ankara’nın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu anormal kur ve fiyat artışlarına rağmen gerçekleştirdik” diye konuştu. İmamoğlu göreve geldikleri günden beri yaklaşık olarak 1.2 milyar avro dış borç ve 10 milyar TL iç borç ödediklerini kaydetti.

İBB PERSONELİNE MÜJDE: REFAH PAYINA 10 PUAN DAHA EKLENECEK

Kötü ekonomi yönetiminin tüm Türk halkı gibi İBB çalışanlarını da etkilediğine dikkat çeken İmamoğlu “Bu etkileri en aza indirebilmek için 2022’de yönetim olarak aldığımız karar ile hâlihazırda sözleşmesi devam eden çalışanlarımızın ücretlerine ocak ve mart aylarında sözleşmelerinde bulunan 6 aylık enflasyon puanına ek refah payı olarak 10 puan daha eklemeye karar verdik” açıklamasında bulundu. Kent yoksulluğu ve işsizlikle mücadele için İBB olarak verdikleri hizmetleri de sıralayan İmamoğlu “Darda olanın, zorda kalanın hep yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. İşsizlikle mücadele için kurduğumuz ve bugün itibariyle 21’e ulaşan Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla işe yerleştirdiğimiz İstanbullu sayısı, 2022 sonu itibariyle 90 bini aştı. Bugün ise 100 bin seviyesini aştık” dedi.

HALK SÜT 140 ÇOCUĞA ULAŞTI

140 bine yakın çocuğa düzenli ücretsiz Halk Süt Desteği sağladıklarını anlatan İmamoğlu “Genç Üniversiteli Desteği ile 73 bin üniversiteliye 4.500 TL nakit eğitim desteği verdik. İBB tarihinde ilk kez açtığımız yurtları 6’sı kız, 4’ü erkek yurdu olmak üzere 10’a çıkardık ve 2 bin 800 öğrenciye hizmet vermeye başladık” dedi.

RAMAZAN BAYRAMI İÇİN HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Askıda fatura uygulaması verilerini paylaşarak hayırseverlere teşekkür eden İmamoğlu “Depremzedelerin Ramazan Bayramı için gıda ve hijyen malzemelerine ihtiyaçları var. Gönlü zengin vatandaşlarımızı Ramazan Bayramı öncesinde bize destek olmaya çağırıyorum” dedi.

METROLAR NE DURUMDA?

İmamoğlu raylı sistemlerde gelinen son durumu şöyle özetledi:

“Rumeli Hisarüstü – Aşiyan Füniküler Hattı’nın, Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı’nın Mecidiyeköy –Yıldız Kesiminin, Dudullu – Bostancı Metro Hattı’nın, Behiç Erkin Raylı Sistem Kumanda Merkezi Depo ve Bakım Atölyesi’nin açılışlarını gerçekleştirdik. Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nın yenileme çalışmalarını tamamladık. Aynı hatta deprem güçlendirme çalışmalarını hızlandırdık. Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı, Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı, Beşiktaş-Kabataş Kesimi, İkitelli – Ataköy Metro Hattı, Bahariye – Ataköy Kesimi, Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt Metro Hattı, Kirazlı – Halkalı Metro Hattı, Ümraniye – Ataşehir – Göztepe Metro Hattı, Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı ve Pendik Merkez – Kaynarca Merkez – Fevzi Çakmak Metro Hattı’nda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

“HALA ONAY BEKLENİYOR”

İmamoğlu Sefaköy – Beylikdüzü (TÜYAP) Metro Hattı’nın halen yatırım programında onay beklediğine dikkat çekti. Otobüs filosunu yenilemek için 300 otobüs alımı için de hala Cumhurbaşkanlığı’ndan kredi onayı beklediklerini belirtti.

“DEVLETİ HIZLA TOPARLAYACAĞIZ”

“90 bine yakın mesai arkadaşımla birlikte, gurur verici bir yılı geride bıraktık” diyen İmamoğlu sunumunu şöyle tamamladı:

* Adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul yolunda attığımız büyük adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Ulaştığımız başarıların, oluşturduğumuz İstanbul Modeli’nin, gerçekleştirdiğimiz her yeniliğin bütün Türkiye’ye etki edecek sonuçlar ürettiğini biliyor, bu özen ve sorumlulukla davranıyoruz.

* Tüm kalbimle inanıyorum ki, 14 Mayıs Türkiye için de büyük bir dönüm noktası olacak. O gün Türkiye için yeni bir başlangıç yapacağız. Ardından devleti hızla toparlayacağız. Devletimizi kurallar ve kurumlar devleti yapacağız. Devlet yönetiminin her kademesini hesap verebilir, devlet idaresinin her işlemini denetlenebilir kılacağız.

* Kamu idaresi israftan, gösterişten ve şatafattan tümüyle uzak olacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı ülkemizi dünyanın birinci ligine çıkarma yüzyılı olacak. İkinci yüzyılımız; hamasetin değil aklın, vizyonun, birliğin ve huzurun yüzyılı olacak.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNÜNDEKİ BÜTÜN ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ”

* İkinci yüzyılımız; milletimizin yeniden ve özgürce konuşabildiği bir yüzyıl olacak. İfade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız.

* Demokrasimizi dünya için ilham alınacak seviyeye çıkaracağız. Milletimizin sesi olan meclisimiz, yeniden bu ülkedeki en yüksek siyasi irade olacak.

* Adalet sistemimiz korkulan değil güven duyulan, itimat edilen, tarafsız ve bağımsız bir hale gelecek. Kuralların ve kanunların herkes için eşit şekilde uygulandığı bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.

“ADAMA GÖRE MAKAMA SON VERECEĞİZ”

* Adamına göre suç, adamına göre hak, adamına göre makama son vereceğiz. Dış politikada hamaseti bitirip “akl-ı selimi” tesis edeceğiz. Türkiye söylediğini yapacak, yaptığını da söyleyecek.

* Dış politikada ‘Türkiye’nin sözü’nü muteber kılacağız. Avrupa Birliği ile üyelik sürecini hızla yeniden canlandıracağız.

“TÜRK LİRASI İTİBAR KAZANACAK”

* Enflasyonu iki yıl içinde tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz. Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.

* Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki katına çıkaracağız. Gençlerimiz, işi, aşı, umudu bu topraklarda arayacak ve bulacak.

“ÇİFTÇİNİN BORCUNU SİLECEĞİZ”

* Aynen İstanbul’da yaptığımız gibi tarım sektörünü stratejik olarak destekleyeceğiz. Çiftçilerimizin borçlarının faizlerini derhal sileceğiz. Çiftçilere mazot, gübre, tarım ilacı ve sulama elektrik desteği vereceğiz.

* Ay yıldızlı pasaportumuzu tek yön gidiş bileti olmaktan çıkaracağız. Türkiye pasaportu dünyanın saygı duyulan pasaportlarından biri olacak.

“YERLİ VE MİLLİ AYRIMI SON BULACAK”

* Vatandaşların yerli ve milli olan ve olmayan diye ayrılmasına son vereceğiz. Bu ülkede yaşayan istisnasız herkesi milli, herkesi yerli göreceğiz. Herkesi makbul, herkesi muteber gören bir devlet anlayışını hâkim kılacağız.

“İSTANBUL’DAKİ GİBİ İSRAFA SON VERECEĞİZ”

* Yine aynen İstanbul’da yaptığımız gibi, Türkiye’de de israf düzenine son vereceğiz. Devlet bütçesindeki kayıp ve kaçakları bitirip sosyal adaleti yeniden tesis edeceğiz. Aynen İstanbul’un bütçesinde olduğu gibi, ulusal bütçemize bereket gelecek.

* 15 Mayıs’tan itibaren bu devletin yeniden kimsesizlerin kimsesi olmasını sağlayacağız.

* 15 Mayıs’tan itibaren merkezi yönetim – yerel yönetim iş birliğini parti ayırt etmeksizin sağladığımız bir süreç başlayacak. İstanbul’da her şey çok ama çok güzel olacak. İstanbul’da hizmetler ve projeler katlanacak. Sadece 4 yılda İstanbul’da çok şey başardık. Şimdi sıra Türkiye’de.

* Sadece İstanbul’da değil, tüm şehirlerimizde kutuplaşma yerine uzlaşmayla, partizanlık yerine kucaklaşmayla hizmet ve proje yarışı başlayacak.