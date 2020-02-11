İmamoğlu: Japonya ile deprem konusunda iş birliği yapıyoruz

Japon İmparatoru Akihito, 2019 Nisan ayında oğlu Naruhito lehine tahttan çekildi. Yeni İmparator Naruhito’nun unvanı aldıktan sonraki ilk doğum günü, ülkesinde ve dünyadaki bütün Japonya elçiliklerince düzenlenen “Milli Gün Resepsiyonları” ile kutlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Beşiktaş’taki özel bir otelde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Yerel kıyafetler giyen Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki ve eşi Misayo Nishimaki, İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nu etkinlik salonu girişinde karşıladı.

Japonya ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, ilk konuşmayı Başkonsolos Nishimaki yaptı.

Nishimaki, Türkçe yaptığı konuşmasına, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür ederek başladı.

Nishimaki, sırasıyla Elazığ depreminde, Van’daki çığ faciasında ve Sabiha Gökçen’deki uçak kazasında hayatlarını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileklerini iletti.

“İKİ HALK ARASINDAKİ SEVGİ KARŞILIKLI”

Nishimaki’nin ardından kürsüye gelen İmamoğlu, konuşmasına, “Japonya’nın 126. İmparatoru Majesteleri Naruhito’nun doğum gününü, İstanbul halkı adına tebrik ediyor, sizlerle birlikte bu coşkuya eşlik etmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum” sözleriyle başladı.

“Uzaktaki dostumuz olarak gördüğümüz Japonya ile köklü bir tarihi geçmişe sahip her dönem sıcaklığını yitirmeyen ilişkilerimiz bulunuyor” diyen İmamoğlu, Japon ve Türk halkının birbirlerine karşılıklı sevgi beslediklerini vurguladı.

Japonya ile İstanbul arasında haftada 7 uçuş gerçekleştirildiğini belirten İmamoğlu, “Bu uçuşlar sayesinde 2019 yılında Japonya’dan Türkiye’ye 100 binin üzerinde turist geldi. Benzer şekilde, 2019 yılı Japonya’da ‘Türkiye Kültür Yılı’ olarak kutlandı. Bu da çok değerliydi bizim için” diye konuştu.

“İŞ BİRLİĞİMİZ SOMUT BİR HÂL ALIYOR”

Türkiye ve Japonya’nın tarihi bağlarının simgelerinin İstanbul’un birçok farklı noktasında görüldüğünü kaydeden İmamoğlu, şöyle dedi:

* Bunlardan birisi de Beylikdüzü Belediye Başkanlığım sırasında Beylikdüzü Yaşam Vadisi 1. Etabı kapsamında açılışını yaptığımız ‘Japon Bahçesi Ertuğrul Fırkateyni 125. Yıl Anı Parkı’.

* Bundan 130 yıl önce Ertuğrul Fırkateyni ile başlayan Türk-Japon dostluğunun bir simgesi olarak, bu güzel bahçenin, 16 milyon hemşehrimizin hizmetine sunulması bizleri çok memnun etmiştir.

* Bunun gibi projelerle işbirliğimiz somut bir hâl alıyor ve Türk ve Japon halkının birbirinin kültürlerine temas etmesi mümkün olabiliyor.

2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın Tokyo’da düzenlenmesinin İBB için ayrı öneme sahip olduğunu belirten İmamoğlu, “3 bin 500’ü aşkın sporcusu ve 136 takımı ile Türk sporunun altyapı fabrikası olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda ve Paralimpik oyunlarında ülkemizi en yüksek sporcu sayısıyla temsil etmek için var gücüyle çalışması benim için güzel bir gurur kaynağıdır” dedi.

“ULUSLARARASI ALANDA YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ”

“Japonya’nın yeni İmparatoru Majesteleri Naruhito’nun tahta çıkmasıyla başlayan REIWA (Güzel Uyum) dönemi gibi, biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası ilişkiler alanında yeni bir dönem başlatıyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

* Dünyanın tüm bölgeleri ile çok boyutlu, aktif ilişkiler geliştireceğiz.

* Güçlü iş birlikleri kuracağız, halklarımızı ve kültürlerimizi birbirlerine daha fazla yakınlaştıracağız.

* Şüphesiz ki belediyemizin en yoğun ilişkilere sahip olduğu ülkelerden biri olan Japonya ve şehirleri bu yeni dönemde en önemli paydaşlarımız ve iş birlikleri geliştirdiğimiz aktörlerimiz olacak.

* Mevcut güçlü ilişkilerimizi daha ileriye götürmek amacıyla bu noktada çalışmalarımızı başlattık.

* Bu çerçevede kardeş şehirlerimiz olan Şimonoseki ve Kyoto başta olmak üzere tüm Japon şehirleri ile çok daha yakın ilişkiler oluşturma hedefimizi sıcak tutuyoruz.

* Hâlihazırda Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile ortaklaşa İstanbul’da Deprem Risk Analiz çalışmalarımızı hep beraber sürdürüyoruz.

* Deprem gerçeğiyle yüzleşen iki ülke olarak, özellikle afetlere hazırlık ve afetlere dayanıklı kentler oluşturulması kapsamında yoğun bir iş birliğimiz olacak.

* Aradaki mesafelerin, yakın ilişkiler kurulmasına engel olmadığını birlikte kanıtlayacağız.

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