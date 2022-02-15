İmamoğlu, ‘Kanal İstanbul’ hakkında konuştu, açtı ağzını yumdu gözünü! “Böyle bir şansı yok…”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için, “Bu, bir emlak projesidir. ‘Araziyi tanıdıklarına sat, sonra burayı imara aç, birileri para kazansın’ projesidir. Ama İstanbul’a büyük bir külfettir, büyük bir zarardır. En az 2,5-3 milyon daha ilave nüfus demektir. Böylesi bir nüfusu, böyle bir yapıyı İstanbul’un kaldırma şansı yoktur” dedi.

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