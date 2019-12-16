“İmamoğlu Kanal İstanbul konusunda kararlı bir tavır sergiliyor” – 18 Dakika (16 Aralık 2019)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, haftaya başlarken önemli gelişmeleri yorumladı. Kongar ve Yanardağ, Kanal İstanbul Projesi, eğitimde gericileşme ve emekli Koramiral Atilla Kıyat’ın ABD ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. 18 DAKİKA’DA, Tank palet fabrikasına 50 milyon dolar bulunamazken, Simit Sarayı’nı kurtarmak için 500 milyon dolar nasıl bulundu? İmamoğlu, Tele 1 ekranlarında Kanal İstanbul Projesi hakkında yaptığı açıklamalarla kime, ne mesaj verdi? Atilla Kıyat'ın “ABD Büyükelçisi 2009'da Montrö'yü delmeyi önerdi" açıklaması ne anlama geliyor? Kanal İstanbul bir ABD projesi mi? Kanal İstanbul Projesi ne içeriyor? Kanal İstanbul Projesi hayata geçirilirse, dünya dengeleri değişir mi? Dinin eğitime olumsuz yansımaları, gelecek nesilleri nasıl etkileyecek? sorularının yanıtı arandı. Tele1'e destek olmak için:

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