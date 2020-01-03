İmamoğlu: Kanal İstanbul’u halka sormanın ne mahsuru var?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve UGETAM’ın iş birliği ile düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan Beyaz Masa çalışanlarıyla bir araya geldi. Yenibosna’daki Enver Ören Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Mesleki Yeterlilik Sertifikası Töreni”nde konuşan İmamoğlu, demokrasinin çok önemli bir kavram olduğunu vurgulayarak bir yerin sorunlarını, en iyi orada yaşayanların bileceğini kaydetti.

KANAL İÇİN REFERANDUM ÇAĞRISI

“İstanbulluyum” tarifinin çok önemli olduğunu dile getiren İmamoğlu, “O zaman o şehre zarar vermezsiniz. O şehrin zarar görmesini engellersiniz. Biz, onun için diyoruz ki; bir şehirle ilgili çok önemli bir karar alıyorsanız, halkınıza güvenin ve sorun. Toplumun önceliği ne? Bu, İstanbul için çok önemli bir karar mıdır? Son günlerde Kanal İstanbul konuşuluyor. Evet; çok önemli bir karardır. Hayatı değiştiriyorsunuz. Olumlu mu, olumsuz mu? Kıtayı değiştiriyorsunuz. Anakarayı değiştiriyorsunuz. Toprakları, suyun akışını, yolları, köprüleri, alt yapıyı değiştiriyorsunuz. Bu, şehrin önceliği mi acaba? Deprem mi öncelik? Can güvenliği mi öncelik? Ekonomi mi? Sadece bu şehirde bulunan 1,5-2 milyon işsiz mi öncelik? Mesela bunları halka sormanın ne mahsuru var” dedi.

“KENTTE YAŞAYANLARA SORACAĞIZ”

Şehirle ilgili kararları kentte yaşayanlara sorarak vereceklerini belirten İmamoğlu “Sorma ve demokrasinin o güçlü modellerini ortaya koyma konusunda da sizler, gelecekte bizim öncülerimiz olacaksınız. Bir nevi bize yön vereceksiniz, ışık tutacaksınız. Karar çok kolay: En çok kendine mi güveniyorsun, 16 milyon insana mı güveniyorsun? Böyle bir şehirde akıllı bir yöneticiyseniz, 16 milyon insana güvenirsiniz. Kendi aklını, herkesin aklının önünde tutan bir insanın yaşadığı hiçbir ortama faydası olmaz. Hepinizin ailesi var. Bazen annenizi, babanızı, bazen çocuklarınızı düşünerek, bu söylediğim psikolojiyi bir daha zihninizde yorumlayın lütfen; ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sizden, bu duyguların temsilcileri olmanızı istiyorum. Bu konuştuğum hiçbir şeyin, siyasi bir karşılığı yoktur. Bu, insan olmakla, bugünün insanına hitap etmekle alakalı. Bugünün çocuklarının, gençlerinin beklentilerini karşılamakla alakalıdır. Sıfır siyasetle ilgisi vardır; sıfır” diye konuştu.

153’E GELEN TELEFONU YANITLADI

İmamoğlu, konuşmasını tamamladıktan sonra 34 takım liderini temsilen İlyas Kaygısız’a ve 376 vatandaş temsilcini temsilen de Ayşenur Karaismailoğlu’na sertifikalarını verdi. İmamoğlu, sertifika töreninin ardından, aynı binada bulunan Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi’ni de ziyaret etti. Çalışanlarla tanışan İmamoğlu, merkeze gelen bir aramayı da direkt olarak yanıtladı. Annesinin sosyal güvenlik kartının güncellemesi için 153’ü arayan Hülya adındaki vatandaş, karşısında İmamoğlu’nu duyunca kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Vatandaşla renkli bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, çağrıyı aldıktan sonra telefonu, “Annesinin adı da Nazmiye Teyze. Ellerinden öpüyorum. Selamlarımı iletin, dualarınızı eksik etmeyin” sözleriyle kapattı.

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