İmamoğlu: Kendi bakanları bile onunla çalışmak istemiyor

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen millet buluşmasına İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş da katıldı

. İmamoğlu, mitingdeki konuşmasına 2019 yılında kazandıkları İstanbul seçimi YSK tarafından iptal edildikten sonra Ordu’ya yaptığı ziyareti hatırlatarak başladı. İmamoğlu “Hatırlayın bu meydanda demokrasinin ayağa kalktığı o güçlü sesinizi verdiniz. Onun için bu kardeşiniz bu hemşeriniz, Ordu’nun o desteğini asla unutmayacak” dedi.

“YALANIN VE İFTİRANIN ORTAĞI OLDULAR”

İmamoğlu “2019’da İstanbul’daki seçimi milletimizin o güçlü desteğiyle kazanmıştık. Anamın ak sütü gibi helal bir seçim kazanmıştık. Ama ne yaptılar? Kazanmak için her yol mübahtır anlayışı var bunlarda. İftira, yalan ne yazık ki var. Ve bundan vazgeçmiyorlar. Hala aynı şeylere devam ediyorlar. ‘Çaldılar’ dediler, ‘hırsızlar’ dediler. Peki, ne oldu? Yargılama yaptılar, soruşturma açtılar. Bir tek kişi hakkında bile bir tutuklama, suçlama olmadı. Devletin en üst tepesinden, siyasi yol arkadaşlarına varıncaya kadar bu yalanın ve iftiranın ortağı oldular. Sonra bir bayram memleketime geldim. Karadenizli hemşerilerimle bayramlaşıp öyle gideceğim İstanbul’a dedim. Trabzon, Giresun, Ordu. Son durak Ordu’da hiç unutmuyorum buradaki muhteşem kalabalığı. Kalabalık beni evladı gibi bağrına bastı ve destek oldu. Buradan çıkan o güçlü ses buradan İstanbul’a kadar ulaştı. Ne oldu? 13 bin 500 oyu yeterli görmeyenler 806 bin bin oy fark. Millet bunlara okkalı bir demokrasi tokadı attı” diye konuştu.

“HADİ ORADAN”

İmamoğlu “Hala sendeliyorlar, hala akılları başlarına gelmedi” diyerek son günlerin tepki çeken “seçim-darbe” tartışmasına değindi. İmamoğlu “Hala aynı yola başvuruyorlar. Neymiş? Darbeciler. Kim? Seçim darbeymiş. Ama nasıl? Onlar kazanırsa milli irade, Millet İttifak kazanırsa darbe. Ben diyorum ki onlara ‘hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan.’ Bu seçim başka bir seçim. Bu seçim, partilerin yarıştığı bir seçim asla değil. Bu seçim geleceğimizin seçimi. Bu seçim pırlanta gibi genç kardeşlerimin seçimi. Onların geleceğinin seçimi. Annelerin, babaların çok titiz davranması lazım” dedi.

GENÇLERE SESLENDİ: FİRE VERMEYECEĞİZ

Gençlere seslenen İmamoğlu “Bu seçim, tarihi bir seçim. Çok dikkat edeceksiniz. Kararınızı verirken asla ve asla fire vermeyeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Oylarımızı Millet İttifakı’na kullanacağız. Oylarımızı, ‘her şeyi ben bilirim’ diyen akla değil. ‘Her şeyi ben bilirim, ben yaparım. Kimseyi tanımam. Milletin evlatlarından faydalanmam. Bir avuç insandan eş, dost, akrabadan faydalanırım’ diyen akıldan değil. ‘Milletin evlatlarından faydalanacağım. Ben bu ülkenin geleceğini milletimizle beraber kuracağım’ diyen devlet insanı erdemli bir insan ve hayatını hak, hukuk ve adalet mücadelesine adayan Kemal Kılıçdaroğlu’na oylarımız vereceğiz hep birlikte” diye konuştu.

“HÜKÜMETİN DÖNEMİ BİTTİ”

15 Mayıs’ta ülkede başka bir dönemin başlayacağını vurgulayan İmamoğlu özetle şunları söyledi:

* Aklın, bilimin ışığında, milleti yanıltmayan, milletle birlikte düşünen, millet adına seçilmiş kim ise partisine bakmaksızın onlarla çalışan, onları dışlamayan, yeni bir demokrat bir düzeni başlatacağız. Kentlerimizi ayağa kaldıracağız. Gençlerimizi, Ordu’da hayallerini kurup hayatlarını bu coğrafyada geçirebileceği imkanları hep birlikte var edeceğiz. Onlara fırsatlar tanıyacağız. Onlar bir sınav mülakat düzeni içinde yok olup gitmeyecekler. Vatanın her yeri cennet. Tek eksik var; bugünün hükümeti. Bugünün hükümeti, dönemi bitmiş hükümet. Bu hükümet dönemlerini tanımladı. ‘Çıraklık’ dedi. ‘Ustalık’ dedi. ‘Kalfalık’ dedi. Hatta bu son dönemine 2018’den sonra ‘şahlanış’ dedi. Bak, bak, bak, nasıl bir şahlanma? Biz, biz bugün kendi koydukları kişi başı gelirin üçte birine düştük.

“TIPIŞ TIPIŞ EVLERİNE YOLLAYACAĞIZ”

* En doğru zamanları neydi biliyor musunuz? O çıraklık dediği dönemdi. Çıraklık dediği dönemde etrafında gerçekten akıl birliği yaptığı, konuştuğu, ortak akıl işlettiği bir mekanizma vardı. Sonra başka bir döneme evrildi. Şimdi ne duruma düştü? Kendi bakanları bile onunla çalışmak istemiyor. Çağırıyor, gitmek bile istemiyorlar. Dolayısıyla bir gün bile durmamaları lazım. Bunlar hata üstüne hata yapıyorlar. Geleceğimizi karartıyorlar. Sizlerin sayesinde 15 Mayıs sabahı onları tıpış tıpış evlerine yollayacağız.

“GİDİYORLAR, YENİ BİR DÖNEM GELİYOR”

* 14 Mayıs’a kadar gecenizi gündüzünüze katın. Eşinizle, dostunuzla konuşun. Deyin ki, somurtkan insanların dönemi bitti. Döver gibi, söver gibi konuşan insanların dönemi bitti. Gidiyor. Gidiyorlar. Yeni bir dönem geliyor. Güler yüzlü, şefkatli, devletin vicdanını, şefkatini, adaletini, vatandaşına gösteren bir dönem geliyor. Onu yaşatacak olan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Sandıklara, her oya sahip çıkacağız.

* 2019’da o güzel ışığı, meşaleyi yakan Ordu’ya yakışan bir sesle bütün Türkiye’ye müjdeyi verelim mi? Aramızda kalsın size söyleyeyim. Kazanıyoruz, kazanıyoruz. Her şey çok güzel olacak.