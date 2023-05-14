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14 Mayıs 2023
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İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın güncel oy oranını açıkladı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akşam saatlerinde bir kez daha kameralar karşısına geçti. İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Açıkladıkları ilk veriler yüzde 60’lardaydı ve yüzde 11 düştü, 50’nin sınırına geldi. Bakalım bundan sonra ne yapacaklar.

*Bizim burada istatistikle uğraşan arkadaşlarımız var. Mansur Başkanım var birlikte çalışıyoruz. Genel Merkezimizdeki bilişim bölümü arkadaşlarımız çalışıyor.

OY ORANLARINI AÇIKLADI

*Bunlar yüzde 85 civarına kadar idare edebilirler ondan sonra bütün bariyerleri düşecek. Milleti aldatmaya yönelik bir süreç. 31 Mart sürecini, Mansur Başkanımızın 2014 sürecini bir hatırlayalım. Bu süreci bize yaşattılar. Anadalu Ajansı’nın veri akışınının nasıl durduğunu hatırlayalım.

*Bizim verilerimize göre Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 49, Erdoğan’ın oyu ise yüzde 45.

Alaturka Online
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