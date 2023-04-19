İmamoğlu: Kişilerin değil kurumların önde olduğu bir memleket hayal ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’nin en büyük içme suyu tüneli projesi Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy İçme Suyu Tüneli çalışmalarında yüzde 65’lik ilerleme seviyesine ulaşıldı.

Bugüne kadar 2,2 milyar liralık öz kaynak kullanılarak ilerleyen ve kazısız teknolojiyle gerçekleştirilen projede kullanılan TBM cihazı, İSKİ’nin Eyüpsultan Münzevi Terfi Merkezi’ne ulaştı. Merkezde incelemelerde bulunan Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kuraklığı hep beraber görüyor ve yaşıyoruz. Her damla suyu çok titiz bir şekilde kullanmalı, harcamalı, her damla suyu da biriktirmeyi başarmalı; aynı zamanda tabii kesintisiz bir biçimde içme suyunu evlere ulaştırmalı. Deprem olsa dahi ulaştırmalı. Çok yönlü bir sürecin içindeyiz. Vatandaşlarımızın bu yoğun emeğin karşılığında, lütfen bir damla suyu bile harcarken titiz olmalarını diliyorum, istiyorum” çağrısında bulundu.

“KURUMUN VE KURALLARIN KALICI OLDUĞU BİR MEKANİZMA”

İmamoğlu, şunları söyledi:

*Kurumun ve kuralların kalıcı olduğu bir mekanizmayı bu ülkede var etmeliyiz. Bu teknolojik, bu sistematik gelişimleri şehrin hizmetine sunmak elbette değerlidir.

*Ama bir mucize değildir. Yani bu teknolojiler vardır. Mühim olan, zamanlı finansıyla, yapımıyla bu işlerin hayata geçirilmesi meselesidir aklın, bilimin ışığında. İSKİ’ye nice başarılar diliyorum. Kurumumuza nice başarılar diliyorum.

*Kişilerin önde değil; kurumların, kuralların ve kurumsallığın önde olduğu bir memleket, bir şehir hayal ediyorum. Bu hayalin gerçek olmasını da dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

MELEN’İN SUYU BATI KESİMLERİNE ULAŞTIRILACAK

İmamoğlu’na proje hakkında bilgi veren İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa “İstanbul’un günümüzde ve gelecekte artan su ihtiyacını karşılayacak, kuraklık döneminde sigorta görevi görecek olan Melen Suyu’nun İstanbul’un Avrupa yakasının iç ve batı kesimlerine ulaştırmak amacıyla yapımına başlanan projemizin çok önemli bir aşamasını tamamlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. İstanbul’un nüfusunun büyük kısmı Avrupa yakasında ama su kaynaklarımızın çok önemli bir kısmı ise, Asya yakasında. 200 kilometre mesafeden Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden her gün, İstanbul’un Cumhuriyet Arıtma Tesisi’ne suyumuzu alıyoruz. Burada arıttıktan sonra, yine kuzey tünelleriyle bu suyu Kağıthane’ye getiriyoruz. Ve oradan Avrupa’nın iç kesimlerine dağıtıyoruz. Dün itibarıyla mesela 1 milyon 272 bin metreküp suyu, biz, bu şekilde geçirmişiz. Fakat tabii bu su yetersiz. Özellikle Avrupa yakasındaki su kaynaklarımızda şu anda yaşadığımız kuraklıkta da bunu görüyoruz. Daha fazla suyu bizim iç kesimlere ulaştırmamız gerekiyor” dedi.

Ardından İmamoğlu’nun telsizden verdiği talimatla, Münzevi Terfi Merkezi’ne ulaşan TBM cihazı, son kazısını gerçekleştirdi.