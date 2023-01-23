İmamoğlu, Kur’an-ı Kerim yakılmasına Atina’da tepki gösterdi





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurucu başkanlığını yaptığı B40 Balkan Şehirleri Ağı zirvesine katılmak üzere Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti.

Technopolis’de gerçekleştirilen zirvede İmamoğlu, B40 Ağı’nın dönem başkanlığını, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’e devretti.

İmamoğlu, toplam 48 Balkan kentinin belediye başkanlarını bir araya getiren zirvede bir konuşma yaptı.

“KRALLARIN, SEZARLARIN VE SULTANLARIN HÜKMETTİĞİ DÜNÜ DEĞİL…”

Balkan coğrafyasının bünyesinde çok büyük bir küresel potansiyel ve iş birliği geleceğini barındırdığına vurgu yapan İmamoğlu, “Ben, Balkan coğrafyasına baktığımda kralların, Sezarların ve sultanların hükmettiği dünü değil, her kökenden ve her inanıştan yaratıcı insanın birlikte inşa ettiği eşit, zengin, mutlu, demokratik ve barış dolu yarını görüyorum. Sadece Avrupa Birliği ile değil, tüm dünyayla bütünleşmiş, tüm dünya ile birlikte nefes alabilecek bir bölge görüyorum” dedi.

“ÜLKELERİMİZİ YÖNETENLER, ÇOK FARKINDA OLMASALAR DA…”

İmamoğlu “B40 için yola çıktığımda, bu zenginliğin ve çeşitliliğin birliğini ve iş birliğini hedeflemiştim. ‘Birlikten kuvvet doğar’ demiştim. Ülkelerimizi yönetenler, çok farkında olmasalar da şehirlerimizde yaşayan milyonlar ve onların yaşam kalitesini yükseltmeyi birincil sorumluluk kabul eden yeni nesil belediye başkanları bunu başarabilir, dedik. O yüzden eşitlik ve demokrasiyi temel alan, sürdürülebilir bir birlikteliğin temellerini attık. Çok mutluyum, çünkü başardık” diye konuştu.

“KUR’AN YAKILMASINI HEP BİRLİKTE VE ŞİDDETLE KINAMALIYIZ”

Konuşmasında İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılmasına da tepki gösteren İmamoğlu şunları söyledi:

*Avrupa Birliği’nin temsil ettiği çok uluslu, çok kimlikli ve çoğulcu demokrasi modeli hepimizin ortak ideali.

*Yaşadığımız coğrafya, farklı kökenlerden insanlara, farklı inanışlara ve hayat tercihlerine saygı gösterilmesini ve her türden farklılığın kucaklanmasını emrediyor. Dünyanın başka yörelerinde, bölgelerinde Kur’an’ın yakıldığı günlerden geçiyoruz.

*Bu tür provokasyon amaçlı girişimleri hep birlikte ve şiddetle kınamalıyız. Çünkü, bu tür popülist ve aşırı yaklaşımların özgürlük ve demokrasiyle bir ilgisi yoktur.

*Tam tersine bu tür girişimler insanlar arasında düşmanlık tohumları ekebilecek, barış ve huzur bozabilecek nefret suçlarıdır.

“ASKIDA FATURA’YI BALKAN ŞEHİRLERİYLE PAYLAŞTIK”

B40 Ağı’nın kendileri dönemindeki faaliyetlerini ve gelecek planını özetleyen İmamoğlu, üye kentlerle bilgi ve birikim paylaşımında bulunduklarını aktardı.

Bu paylaşımlardan birinin de “Askıda Fatura” uygulaması olduğunu aktaran İmamoğlu, “İstanbul’un toplumsal dayanışma platformu olan ‘Askıda Fatura’ uygulamasını, isteyen üye şehirlerle paylaşıyoruz. Böylece, yardımlaşma duygusunun B40 Ağı şehirlerinde yayılmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.



“B40 YEŞİL KALKINMA BANKASI KURMAYI TEKLİF EDİYORUM”

İmamoğlu, B40 Ağı üyesi kentlerin belediye başkanlarına bir öneride bulunarak şöyle konuştu:

*İklim değişikliğine bağlı afetler, doğayla uyumlu ve iklim değişikliğine dirençli bir yeşil dönüşüme ihtiyaç olduğunu kanıtladı.

*Balkan coğrafyasında yeşil dönüşüm sürecini yönetmek ve iş birliğimizi ileriye taşımak için, ‘B40 Yeşil Kalkınma Bankası’ kurmayı öneriyorum. Ölçeklerimiz farklı olsa da her birimiz, şehirlerimizde yeşil dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız.

*Yeşil dönüşüm projeleriyle, şehirlerimizin global düzeydeki iklim değişikliği politikalarına ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uyum kabiliyetlerini artırabiliriz.

*İşte şehirlerimiz için bu dönüşümün finansmanını kolaylaştırmak üzere B40 Yeşil Kalkınma Bankası (B40 Green Development Bank) kurmayı teklif ediyorum.

“GÖNÜL RAHATLIĞIYLA DEVREDİYORUM”

Kurulmasını önerdiği kalkınma bankası ile ilgili detayları paylaşan İmamoğlu, konuşmasını,

şu ifadeleri kullandı:

*B40’ın üye sayısı arttıkça, karar alma süreçlerinin basitleştirilmesi, dönem başkanlığının bir ülkeden diğerine, adil ve eşit biçimde geçmesini sağlayacak mekanizmaların tartışılarak karara bağlanması da 2023 yılı için önemli bir ihtiyaç olacak.

*Tüm bu konuları teknik ekiplerimiz görüşsün; projelendirsin; ete kemiğe büründürsün. Gelecek yıl yapacağımız B40 Zirvesi’nde, B40 Yeşil Kalkınma Bankası’nın kuruluş anlaşmasını, sizlerle birlikte imzalamayı kendimize bir hedef olarak koymayı öneriyorum.

*Her birinize B40 Ağı’na verdiğiniz destek ve bu toplantıya katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Büyük bir gönül rahatlığıyla ve memnuniyetle B40 Ağı dönem başkanlığını, dostum Kostas’a devrediyorum.

BAKOYANNİS: “’BALKANLAŞMA’ HAREKETİNE İHTİYAÇ VAR”

Böylesi tarihi bir ihtiyacı harekete geçirdiği için İmamoğlu’na teşekkürlerini ve tebriklerini sunan Atina Belediye Başkanı Bakoyannis de Balkan ülkelerinin şehirleri olarak benzer sorunlarla karşı karşıya olduklarına dikkat çekti.

Bünyesinde farklı etnik yapıları ve dinleri barındıran Balkan şehirlerinin, kendilerine yönelik saldırılara karşı birlikte hareket etmelerinin önemine vurgu yapan Bakoyannis, bu kapsamda bir “Balkanlaşma” hareketine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ortak akla ve paylaşımlara açık olduklarını kaydeden Bakoyannis, “Belediyelerimiz, bu zor dönemlerde birbirlerine destek vermelidir. Bu süreci, herkes kendi bakış açısından görüyor. Bu, hepimizi ortak düşüncesi; yerel yönetimler öne çıkarılmalıdır. Devletler, ikili ilişkilerinde birbirlerine katı davranabiliyorlar. Ama biz yerel yöneticiler, birbirimizle daha rahat konuşabiliriz. Burada farklı coğrafyalardan haklar var. Değişik olmamız, farklılıklarımız, dayanışmamızı zenginleştirecek unsurlardır. Bizler, bunu ortak bir hedef haline getirmeliyiz. Sinerji ve gelişme için, karşılıklı konuşmak bir fırsattır” diye konuştu.

B40 ATİNA ZİRVESİ’NE KATILAN BELEDİYELER

B40 Atina Zirvesi’ne, İstanbul ve Atina’nın dışında; Belgrad, Bijeljina, Burgaz, Çanakkale, Dıraç, Dimitrovgrad, Edirne, Filibe, Karnabot, Kırcaali, Kırklareli, Laktaşi, Lefkada, Midilli, Patras, Podgoritsa, Pula, Saraybosna, Selanik, Sofya, Split, Stara, Tekirdağ, Tiran, Troyan, Üsküp, Veliko, Zenica, Kotor, Niksiç, Zagreb, Pire, Trikala, Nea Smyrni, Kumanova, Pilea-Hortiatis, Veria, Korint, Karditsa, Orta Korfu ve Diapontian Adaları, Ayios Dimitrios, Halkida, Zografu, Kalamata, Paleo Faliro, Pallini, Argos-Mikines ve Avlona belediye katıldı. Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Vasco Alves Cordeiro, Eurocities Başkanı ve Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella ve Eurocities Genel Sekreteri Andre Sobczak da zirveyi, uluslararası kuruluş temsilcisi sıfatıyla izledi.