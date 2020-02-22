İmamoğlu, kurmaylarıyla kampa girdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 23 Haziran 2019’da tekrarlanan seçimle ikinci kez başkan olmasının üzerinden 8 ay geçti. İmamoğlu, göreve gelişinin 8. ayında, durum değerlendirmesi yapmak üzere 22-23 Şubat tarihlerinde Sapanca’da A takımı ile birlikte kampa giriyor.

Kampa, sadece İBB üst düzey yönetiminin katılacağı öğrenildi. İmamoğlu; 2 günlük kampta İBB Genel Sekreteri, 7 genel sekreter yardımcısı, daire başkanları, 28 iştirak şirketinin genel müdürleri ile bir araya gelecek.

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Hafta sonu Sapanca’da gerçekleştirilecek kampın amacı birimler arasındaki koordinasyonu ve iletişimi arttırmak. Kampta, 8 aylık faaliyet dönemi de masaya yatırılacak. Bugüne dek yapılan çalışmalar, aksayan yönler ele alınacak. Kampın önemli gündem maddelerinden biri de gelecek dönemdeki projeler, çalışmalar olacak.