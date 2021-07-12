İmamoğlu Merter’deki eski İGDAŞ binasının satışını iptal etti

İBB Meclisi’nin ağustos ayı oturumlarının ilk birleşimi Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başladı. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan meclisin ilk oturumunda siyasi parti grupları adına gündeme ilişkin konuşmalar yapıldı.

CHP’li Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, İBB’ye ait İstanbul Vakfı’nın ihtiyaç sahipleri için geçtiğimiz yıl düzenlediği bağış kampanyasına izin verilmemesi üzerine çıkan tartışmaya değindi. İstanbul Valiliği’nin başvuruya 25 Haziran tarihli yazısı ile izin verilmediğini bildirdiğini, 2 Temmuz günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyu kamuoyuna duyurunca İçişleri Bakanlığı’nın geri adım atarak iznin verdiğini hatırlattı.

Sakalar, bu karar sonrasında İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun sosyal medya hebasından bakanlığın açıklamasını ekleyerek yaptığı “CHP’li İBB Başkanı her zamanki gibi… Yine yalan, yine algı ve yine manipülasyon peşinde” açıklamasını eleştirdi.

Sakalar, Göksu’nun sosyal medya hesabını kontrol edip paylaşımının durup durmadığını baktığında silmediğini gördüğünü belirterek “Kimin algı ve manipülasyon yaptığı ortada. Kimseye yalan borcumuz yok. Başkanımız İstanbul’a her zamanki gibi doğruları söyledi” dedi.

“OTOPARK SATIŞA ÇIKMADI”

İBB şirketi İGDAŞ’a ait Merter’deki bir kısmı katlı otopark olan eski hizmet binasının geçtiğimiz ay KİPTAŞ tarafından düzenlenen müzayedede 147 milyon 174 bin 933 TL’ye satılması da tartışıldı.

Sakalar, Göksu’nun “İBB, İGDAŞ otoparkını satıyor, bir belediye neden otopark satar” eleştirisine yanıt verdi. Sakalar, otoparkın değil İGDAŞ’ın kullanmadığı harap haldeki binanın satışa sunulduğunu söyledi. Sakalar, müzayede sırasında tek teklif geldiği, fiyatı düşük buldukları için o satışa da onay verilmeyeceğini belirterek satılsa bile otoparkın 10 yıllığına İSPARK tarafından işletileceği bilgisini paylaştı.

Güngören Belediyesi’nin de yazı yazarak satışın hukuken yapılamayacağını bildirdiğini dile getiren Sakalar “Bina İGDAŞ’a ait, özel mülk. Güngören Belediyesi karışamaz. O yazıyı yazdırmak kimin aklıydı merak ediyorum” dedi.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir söz alarak açıklama yaptı. Demir “Planda burası ‘kentsel hizmet alanı’. Satışa çıkardınız. Kamuya ait binayı hangi yatırımcı alır? Suçüstü yakalandınız. Satışın iptal edildiğini öğrendik. Olumlu karşılıyoruz, hukuksuz işlerinizin takipçisi olacağız” diye konuştu.

“DOĞALGAZ PARALARI SEÇİMDE KULLANILDI”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da AKP grubuna tepki göstererek “Ben biraz utanan bir insanım karşımdakinden de utanma beklerim. İGDAŞ’ın 2018’in ekim, kasım, aralık aylarında BOTAŞ’a ödemesi gereken doğalgaz paralarını İBB kasasına hangi gerekçe ile aktardınız? İstanbul halkının ödediği doğalgaz paralarını BOTAŞ’a ödemek yerine kendi seçim kampanyalarında kullandılar. Aynı dönemde, o soğuk kış günlerinde doğalgaz parasını ödeyemeyen binlerce kişinin doğalgazını kestiler. İGDAŞ’ın paralarını kullanırken iyi, 1 milyar 744 milyon liralık ana parayı büyükşehirin kasasına aktarırken iyi, bu paraları yerel seçim kampanyasında kullanırken iyi, 1 milyara yakın faizi bu yönetimi ödetirken iyi, sonra çık burada eleştir” dedi.

“AKP İSTANBULLULARDAN ÖZÜR DİLEMELİ”

BOTAŞ’a da tepki gösteren Balyalı, “2019 mart yerel seçiminden önce bu kurumun kapısını bir kez bile çalmazken, ‘bana borcunuz var’ demezken 23 Haziran’dan sonra dayanmış kapıya. ‘Benim paramı verin’ diye. Sorarlar aklınız neredeydi diye? Şimdi biz geçmiş dönemin yaptığı yanlışın faturasını ödemek için kırk takla atalım sonra çıksınlar burada konuşsunlar. Ayıp vallahi” diye konuştu.

AKP grubuna seslenen Balyalı “ Geçmişte İGDAŞ’ta yaptıklarınız için, faturasını ödeyemeyen vatandaşlarının doğalgazını kestiğiniz için İstanbullulardan özür dilemelisiniz” dedi.

“İMAMOĞLU İPTAL ETTİ”

Eski İGDAŞ binasının bunun için satışa çıkarıldığını ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından uygun bulunmadığını aktaran Balyalı “Başkan, KİPTAŞ’ın düzenlediği ihaleyi iptal etmiştir, fiyatı yetersiz buldu. Rekabetin oluşmadığını ifade etmiştir ve iptal etmiştir. Ama biz geçen dönemde rekabetin oluşmadığı 10 liralık yerin 100 liraya alındığı çok alımlar-satımlar gördük. Anlatmaya devam edeceğiz. Ama İGDAŞ konusunda Ak Parti’nin biraz utanmaya ihtiyacı var” dedi.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “CHP ne zaman sıkışsa geçmişi kötülüyor. Hangi kamusal alan satılmış bir tane örnek gösterin. İGDAŞ’ın yerini kimseye duyurmadan, fiyat araştırmadan sattınız. Kamuoyundan tepki gelince geri adım attınız. 10 gün geçti müzayede üzerinden. Neden bugün iptal edildi? Çünkü baskı oluştu” dedi. Gökkuş, İGDAŞ’dan İBB’ye aktarılan paralarla ilgili iddiaya ilişkin de hiçbir ispatın olmadığını savundu.

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