İmamoğlu: Milletimizin oyuna sahip çıkacağına inanıyorum

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte oyunu Beylikdüzü’ndeki Emin Yükseloğlu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Çıkışta bir açıklama yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

KALBİMDE, İÇİMDE ÇOK ŞEY VAR AMA…

– 2023 yılında cumhuriyetimizin yüzüncü yılında hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Memleketimizin güzel bakmaya birbirini anlamaya dinlemeye ihtiyacı var. Kalbimde, içimde çok şey var ama bugün seçim günü.

– Milletimizin sonuna kadar oyuna sahip çıkacağına inanıyorum. Bir an önce işimize koyulup milletimizi, devletimizi ayağa kaldırmayı umut ediyorum. Her şey çok güzel olacak. Ankara’ya geçip 13. Cumhurbaşkanımızın yanında seçimi izleyeceğiz.