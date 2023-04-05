İmamoğlu ‘Neler dediler neler’ dedi, madde madde açıkladı

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
“Allah aşkına neler dediler neler” diyerek 4 yılda imza attıkları icraatları sıraladı.
İmamoğlu şunları kaydetti:
MADDE MADDE YANIT VERDİ…
*İstanbul’da sosyal yardımlar kesilecek dediler, 5 katına çıktı.
*Yatırımlar duracak dediler, yüzlerce yeni proje hayata geçti.
*Metro yapamaz dediler, 10 metro aynı anda yapıldı, 6’sı açıldı.
*Belediye iş mi bulur dediler, istihdam ofisiyle 100 bin kişiye özel sektörde iş bulduk.
*İSMEK’ler kapanacak dediler, daha da büyüdü.
*Burs veremez dediler, 200 bin üniversiteli burs aldı.
HALK SÜT CEVAPI
*Süt dağıtamaz dediler, 200 binden fazla çocuğa ücretsiz Halk Süt ulaştırdık.
*Annelere ulaşımı ücretsiz yapamaz dediler, 500 bin Anne Kart ile anneler ücretsiz ulaşım yaptı.
*İSKİ batar dediler, en çok altyapı yatırımı yapılan dönem oldu.
*Yurt yapamaz dediler, 5 bin öğrencilik yurda doğru gidiyoruz.
*Kreş yapamaz dediler, 75 kreş açıldı, hedef 150.
*Halk Ekmek kapanır dediler, onlarca yeni büfe ve yepyeni bir fabrika kurduk.
*Belediye lokanta açamaz dediler, 29 TL’ye sağlıklı ve lezzetli yemek sunan kent lokantaları bir bir açıldı.
“HALİÇ’TE DURULMAZ DEDİLER HALİÇ ÇOK GÜZEL OLDU”
*Liyakat olmaz dediler, işe alımların en şeffaf ve liyakatli olduğu dönem oldu.
*Tasarruf yapamaz dediler, hem iş ürettik hem tasarruf yaptık, bütçemiz çok bereketli oldu.
*Yeşil alan yapamaz dediler, yaşam vadileri ve kent ormanları bir bir yapıldı, yenileri yolda.
*Haliç’te durulmaz dediler, Haliç çok güzel oldu.
*Kurbağalıdere’yi temizleyemez dediler, tertemiz oldu.
*Ecdat eserleri tahrip olur dediler, en çok restorasyon ve bakım yapılan dönem oldu.
*İstanbul’da tarım olmaz dediler, çiftçi sayısı 5 katına çıktı, üretim canlandı.
*Metrobüs alamaz dediler, 190 yeni metrobüs aldık, daha da alacağız.
*Adalar sahipsiz kalır dediler, göz bebeğimiz oldu.
*Çevre yatırımı yapamaz dediler, Avrupa’nın en büyük dönüşüm tesislerini yaptık.