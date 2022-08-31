İmamoğlu nüfus sorununa dikkat çekti: Bu çok ürkütücü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Su Ürünleri Federasyonu’nun yeni av sezonu için düzenlediği programa katıldı. Marmara bölgesindeki nüfus sorununa vurgu yapan İmamoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Su Ürünleri Federasyonu’nun av yasağının bitişi nedeniyle düzenlediği programa katıldı.

Etkinlikte horon gösterisi yapan folklor ekibinin davetini geri çevirmeyen İmamoğlu, aralarına katılarak horona durdu. Törende konuşma yapan İmamoğlu, denizleri koruma meselesinin kullanım biçiminden, etrafındaki yerleşim düzenine kadar bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Marmara Denizi’nin yapısına değinen İmamoğlu, “Marmara Denizi ve Boğazların disiplininde Karadeniz’den Marmara’ya ve Ege’ye akıp giden su serisi var. İnanılmaz bir disiplin içerisinde yürüyor. Hani Allah’ın takdiri muazzam bir düzen. Ama aynı zamanda üstüne titizlenmemiz gereken çok düşünmemiz gereken bir ortamdayız. Marmara Denizi içine her şeyi dolduracağımız bir deniz değil. Ya da boğazlar o anlamda hani başıboş bırakılacak alanlar değil. Hassas davranılacak noktalar” dedi.

“HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİSİ MARMARA DENİZİ’NİN ETRAFINDA YAŞIYOR”

Balıkçıların deniz ve deniz canlıları üzerine taşıdığı hassasiyeti yakından bildiğini kaydeden İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Marmara Denizi niye zorda biliyor musunuz? Marmara Denizi’nin kıyısında yaşayan tam 28 milyon nüfusa sahibiz. Bursa’sından İstanbul’una, Kocaeli’sinden Tekirdağ’ına hatta havza olarak baktığınızda Balıkesir’e varıncaya kadar 28 milyon… Hala da göç alıyor. Bunun anlamı neredeyse her üç kişiden birisi Marmara Denizi’nin etrafında yaşıyor. Bu çok ürkütücü. Bu yönetilebilir bir şey değil. Böyle devam edersek yüz yıl sonra torunlarımız bize beddua eder. Şehircilikten çevreyi koruyucu düzene varıncaya kadar şehrin içerisindeki yaşamdan Türkiye’nin düzeninde insanların Marmara yerine kendi yaşam alanlarında yaşayabilir hale getiririz bunu bile düşünmek lazım.”

“DENİZLERE İYİ DAVRANIRSAK ONLAR DA BİZE İYİ DAVRANIR”

Denizlerdeki balık popülasyonu korunması konusunda herkesin sorumlulukları olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi;

*Boğazlara, Marmara’ya, Karadeniz’e ne kadar cömert davranırsak inanın onlar da bize o kadar cömert davranacak. Bu konuda hepimizin sorumluluğu olduğu gibi sanayiden tutun derelerimize, ırmaklarımıza, İstanbul’da geçmişten bugüne yapılan birçok hizmet var ama bir an önce İstanbul’un biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerine kavuşma konusunda çabalarımız var. En büyüklerinden birini yaklaşık bir buçuk ay sonrasında Tuzla’da hizmete geçireceğiz.

*Baltalimanı’ndan, Yenikapı’ya başka yapılarımız da var. Bu anlamdaki çalışma kesintisiz devam ediyor olması şart. Bu noktada önümüzdeki günlerde yeni temelini atacağımız projelerle beraber İstanbul’un özellikle atık su konusundaki bütün eksiklerini gidermekle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

*Bu denizlerimizin su kalitesini arttırmanın bir yolu. Ama bir başka yolu daha var. Tarım alanlarındaki disiplinler -ki bu anlamda hem Ergene Vadisi ve Hem Balıkesir’den gelen akarsular- özellikle Bursa bölgesinden gelen sanayi bölgelerinden gelen akarsuların denetiminin de çok önemli olduğunun altını çizmek isterim.

“DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen Türkiye’nin en az balık tüketen ülkelerden biri olduğunu söyleyen Başkan İmamoğlu, İBB’nin balıkçılara yaptığı maddi ve ayni desteklere değindi. İmamoğlu, “Özellikle küçük ölçekli balıkçılık yapan esnafımıza 2020, 2021 ve 2022’de desteklerimizi artırarak sürdürdük. Yaklaşık bin 300 balıkçımıza hem ayni hem bir kısım nakdi ayrıca tekne bakımları ve farklı ihtiyaçlarına kadar katkılarımızı sunduk ve sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasına tüm balıkçılara sorunsuz av sezonu dileyen İmamoğlu, “Bütün balıkçılarımıza vira bismillah diyorum. Yolları açık olsun… Güzel bir av sezonu olsun… Bol bereketli olsun… Umarım maliyetlerinin azaldığı bir süreçle insanlarımızın sofrasında da olabildiğince ucuz balıklarımız olsun” ifadelerini kullandı.

FEDERASYON BAŞKANI ÇAKIROĞLU : BOL BALIKLI BİR SEZON DİLİYORUM

Törende konuşan Tuzla Su Ürünleri Federasyonu Başkanı Taner Çakıroğlu da yeni av sezonuyla ilgili düşüncelerini, “Yönetim olarak balıkçılarımızın her zaman yanındayız. Her daim balıkçılarımızla birlikte yan yana kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. Tüm balıkçı ailemize yüce Allah’tan, kazasız, belasız, sağlıklı, bereketli, çok başarılı ve bol balıklı bir sezon diliyorum” cümleleriyle paylaştı.

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