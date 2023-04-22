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22 Nisan 2023
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İmamoğlu paylaştı: Kaçaklar kaldırılınca böyle olacak

Alaturka Online
Alaturka Online

İBB’nin kaçak olduğu için yıkım kararı aldığı Üsküdar Salacak sahilinde Mimar Sinan’ın eseri Kuşkonmaz Camii’nin yanındaki kaçak işletmeler için Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz mart ayında imar planı değişikliği gerçekleştirmiş ve kaçak kafeler koruma altına alınmıştı.

Plan değişikliğinin ardından nisan ayının başında İBB, kaçak işletmeleri yıkımaya başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İki fotoğrafı paylaşımına ekleyen İmamoğlu, kaçak yapıların kaldırılmasının ardından sahilin kavuşacağı yeni görüntüye vurgu yaptı.

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