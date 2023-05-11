İmamoğlu: Pazartesi tıpış tıpış evlerine yolluyoruz

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe’de meydanı hınca hınç dolduran coşkulu kalabalığa hitap etti. Eşi Dilek İmamoğlu ile vatandaşları selamlayan İmamoğlu konuşmasına 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını ileterek başladı.

“BUNLAR SADECE İŞ ÇEVİRMEYİ BİLİYORLAR”

İmamoğlu konuşmasında özetle şunları söyledi:

* Sancaktepe’yle ilgili çok şey anlatabilirim. Sancaktepe’de kreşlerden, spor alanlarına, kütüphanelerden, altyapı yatırımlarına, yaşam vadilerinden birçok çalışmaya kadar çok şey anlatabilirim. Hele hele başlatmadıkları ama şovunu yaptıkları Çekmeköy-Sancaktepe Şehir Hastanesi metrosu çok yakında sizinle. Bu yıl bitmeden Samandıra, yine önümüzdeki yıl Sultanbeyli’ye kadar bu metroyu bitirip halkımızın hizmetine sunacağız.

* Biz göreve gelmeden üç yıl önce ihalesini yaptıkları o hattı yüzde 4 ilerlemeyle devraldık. Ama bunlar iş bitirmeyi unuttular. Bunlar sadece iş çevirmeyi biliyorlar, iş çevirmeyi. Biz iş bitireceğiz. Biz bu memleketin evlatları için çalışacağız.

* Yenidoğan metrosunu kapattığımızı söylediler. Böyle bir şey yok. Yenidoğan metrosunu kapatma diye bir şey yok. Bunları zaten yapamadıkları, başlayamadıkları o metroyu bu kardeşiniz sadece bir minibüs kolu değil ta Söğütlüçeşme’ye kadar yeni bir metro hattı olarak çalışıyoruz. Yenidoğan’ı Kadıköy’e bağlıyoruz.

“4 YILDIR TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN İŞİMİZİ YAPTIK”

* Allah şahit, bu memleketin her insanına eşit gözle, onların o güzel kalplerine eşit niyetle bakmıyorsam namerdim. Hepinizi milletimin asil bir ferdi olarak çok seviyorum. Sizin için 4 yıldır bütün engellemelere rağmen haksız, hukuksuz, kararlara rağmen seçimi elimizden almaya kalkmalarına rağmen hem seçimi kazandık hem de 4 yıldır sözüm ona bize uydurma bir hapis kararı çıkarmak istemelerine rağmen buna da geçit vermeden işimizin başında ahlaklı, erdemli, her kuruşun hesabını vererek işimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

* Seçimde yine bu güzel alanlarda konuşurken demiştim ki ‘ben bu şehrin çocuklarının, 0-4 yaş arası bebeklerinin, anneleriyle bu şehri dolaşamamalarını kendime yediremiyorum.’ Ben, ben bu şehrin annelerine öyle bir imkan tanıyacağım ki çocuklarıyla bebekleriyle beraber bu şehri gezecekler. Ben bunu ben bunu ilan ettiğimde onlar demişti ki; ‘kimin parasını kime veriyorsun?’ Ben de onlara dedim ki; siz anlamazsınız ama ben milletin parasını millete dağıtıyorum. Şimdi, anne bebek kartını tam 500 bine yakın anne kullanıyor. Anneler helali hoş olsun. Sizin paranız, sizin paranız.

“MİLLETİN CEBİNDEKİ PARAYI PUL ETTİLER”

* Dediler ki; bunlar gelirse sosyal yardımlarınızı keserler. Sosyal yardım tam 5 katına çıkarttık. Keşke bu iktidar benim milletimi fakirleştirmeseydi de biz size sosyal yardımı arttırmasaydık, ama bunlar milleti yoksullaştırdı. Bunlar, bunlar milletin cebindeki parayı pul etti pul. Artık çocuklar bile enflasyonu biliyor.

* Bunları tez elden, bir gün bile bunlara çok. Pazartesi günü tıpış tıpış evlerine yolluyoruz. Evlerine yolluyoruz. Millet yoruldu. Ötekisi berisi… Şurada benim milletimin her ferdi var. Her ferdi, her etnik kökenden, her inançtan, her giyimden, her kuşamdan nasıl bir apartmanda oturuyorsak, nasıl kapı komşusu isek, burada da omuz omuzayız, sırt sırtayız. Bu milletin, birliği ve dirliği için, bu milletin beraberliği için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

“YARADAN BİLE UMUNUDU KESMİŞ BUNLARDAN”

* Asla vazgeçmedik, asla vazgeçmeyeceğiz. Bunlar diyor ki; onlara oy verenler milli, onlara oy vermeyenler milli değil. Bunlar diyor ki; onlara oy verirsen meşru, bize oy verirsen darbeci. Dualarımız bile artık onlara yetmiyor. Ben Allah akıl versin diye 4.5 senedir dua ediyorum yetmiyor bunlara. Yaradan bile ümidini kesmiş bu kullarından.

* Birlik olacağız. Bir arada olacağız. Bu vatan için, bu millet için, bayrağımız için mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Bir kişi bile dışarıda kalmayacak. Bir kişi bile açta açıkta kalmayacak. Millet İttifakı bu yolun önemli bir unsurudur. Bu bir seçim ama birinin gideceği, birinin kalacağı bir seçim değil. Bu seçim, bir sistemin değişmesi seçimi. Bu seçimde ‘ben bilirim’ diyen gidecek. ‘Biz’ diyen gelecek. Biz diyen de Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Kılıçdaroğlu; erdemli, bu milletin bir tek kuruşuna bile sıkıntı getirmeyecek bir cumhurbaşkanıdır.

* 14 Mayıs’a az kaldı. 14 Mayıs’a kadar her saatini bu milletin geleceği için çocuklarımızın geleceği için gençlerimizin geleceği için çalışmaya, bir olmaya, birlikte olmaya ve hep birlikte sandığa gitmeye, insanlarını ikna etmeye, sandıklarını boş bırakmamaya, sandıklarda görev almaya hazır mıyız?

* Ben oyumu kullandım, eve gittim yok. Ben okulumun önünde duracağım. Akşama kadar orada sandıkların sonucunu bekleyeceğim. Türk bayraklarımızla birlikte o günü demokrasi şölenine çevirmeye, milletimizin güçlü bir demokrasiyle buluşmaya dönmesi adına horon bile horon oynasın. Halay bilen halay oynasın. Demokrasi şölenine döndürmeye hazır mıyız?

“GENÇLER BU SİZİN SEÇİMİNİZ”

* Gençler ayrışmak yok. Gençler arkadaşlarınızı ikna edin. Bu seçim sizin seçiminiz. Büyükler, çocuklarınızı dinleyin. Bu çocukların kalpleri size doğru yolu gösterecek, çocuklarınızı dinleyin.

* Hep birlikte 15 Mayıs sabahı genel başkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya’ya yolluyoruz. Yarın, 13. Cumhurbaşkanımızla, Atatürk’ün kurtuluş mücadelesi için ilk ayak bastığı Samsun’a gideceğiz. Sonra Ankara’da olacağız. Aramızda kalsın, kazanıyoruz.