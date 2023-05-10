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10 Mayıs 2023
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İmamoğlu, Rize’de halka sesleniyor

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketinde dikkat çeken kalabalık…

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize’de halka sesleniyor. İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

– “Biz gelince her şey çok güzel olacak” diyoruz. Öteki taraf da “Biz gidince her şey kötü olacak” diyor. Birisi umut veriyor, birisi korku salıyor. Umut mu kazanır korku mu?

– Bana oy vermeyenlerin de kalbini kazanacağım. Ben öyle bir ahlaktan geliyorum. Milletimiz korkmaz, kendisine güvenir. Ben gidince her şey kötü olacak demek ne demek ya? 86 milyon milletin evlatlar var, evlatları… Her şey kötü olacak diyerek milleti korkutmak isteyen akıl, kibirli bir akıldır.

Alaturka Online
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