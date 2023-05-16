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16 Mayıs 2023
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İmamoğlu ‘Sıkı bir çalışmaya başlıyoruz’ diyerek paylaştı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Siyasi partiler, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçim için çalışmalarına devam ediyor. Millet İttifakı’nda süreçle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

“2. TUR SEÇİM İÇİN SIKI BİR ÇALIŞMAYA BAŞLIYORUZ”

Ankara’daki toplantı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yapıldı.

Twitter hesabında, toplantıdan fotoğraf paylaşan İmamoğlu, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz” dedi.

Alaturka Online
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