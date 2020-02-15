İmamoğlu: Siyaseti hayatında kutsallaştıran hata yapar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ile birlikte, Trabzon Köprübaşı Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Beykoz’da düzenlediği geceye katıldı.

Dernek Başkanı Osman Karamehmetoğlu tarafından kapıda karşılanan İmamoğlu, hemşehrilerinin yoğun ilgisi ve alkışlarıyla programın düzenlendiği salona girdi.

İmamoğlu, CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün, Köprübaşı İlçe Belediye Başkanı Ali Aydın’ın da katıldığı dernek gecesinde, hemşehrilerinin coşkusuyla moral depoladı.

“GÖREVE GELDİĞİMDEN BERİ İLK DERNEK ZİYARETİM”

Gecede konuşan İmamoğlu, göreve geldiğim günden beri ilk defa bir hemşehri derneğini ziyaret ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

* Köprübaşı Derneği’nin yıllardır takipçisiyim. Sebebi de Akçaabatlıyım, Akçaabat doğumluyum.

* Bizim ailemiz yaklaşık iki yüz yıl önce Köprübaşı’ndan Akçaabat’a göç etmiş İmamoğlu ailesi.

* Dolayısıyla biz Akçaabatlı olduğumuz kadar da Köprübaşılıyız. Öyle anlatılır, öyle biliriz.

“BİZLER KÖKLERİNE DÜŞKÜN İNSANLARIZ”

Ailesinin geçmişini araştırmaktan büyük heyecan duyduğunu anlatan Başkan İmamoğlu, “Bizler köklerine düşkün insanlarız. Bazen giderim Rize’de İmamoğlu ailesi bulurum, bazen Giresun’da hatta Kayseri’de. Dolayısıyla Köprübaşı’nın biz de böyle hassas bir tarafı var” diye konuştu.

Herkesin bir iş için yola çıkmadan önce duasının olduğunu belirten İmamoğlu, kendi duasının da ‘başta milletine ve vatanına karşı mahcup olmamak’ olduğunu söyledi.

İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

* Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğum dönem olsun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğum olsun hep aynı duaları ettim.

* Önce Allah beni aileme mahcup etmesin. Babamla birlikte buradayım.

* Aile fertlerinin gurur duyduğu bir evlat olmak önemli.

* İkinci duam ise doğduğum topraklara mahcup olmamak yönündedir.

* Bir başka duamız ise elbette seçildiğimiz bu kadim şehrin 16 milyon insanına karşı mahcup olmamaktır.

* Ve nihayetinde hepimiz memleket sevdalısıyız.

“YAZICIĞLU VE KAHVECİ’Yİ UNUTMADI”

Köprübaşı’ndan önemli siyasi simaların çıktığını ve kamu ahlakı adına da önemli görevlere imza attıklarını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

* Tabi hemen aklımıza, rahmetli olmuş iki önemli isim gelir. Adnan Kahveci ve Recep Yazıcıoğlu gibi.

* Ama onların dışında da yüzlerce kamu görevlisi vardır ki hepimiz gurur duyarız.

* İsmini duyduğumuz zaman, hepimiz göğsümüzü gere gere bu insanların doğduğu memleketlerin fertleri olduğumuzu anlatırız.

* İşte ben, onun için tam da doğduğum şehrin, güzel Trabzonlu insanlarının gurur duyduğu, göğsünü gere gere anlattığı bir görev süresini, inşallah kıymetli hemşerilerimize yaşatırım.

“ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM”

Köprübaşı İlçe Belediye Başkanı Ali Aydın’ı da selamlayan İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yaşamış olduğu bir olayı şöyle anlattı:

* Köprübaşı’na, ilçe belediye başkanlığım döneminde iki defa gittim.

* O dönemin belediye başkanına, arzu ederlerse bazı konularda yardımcı olmak istediğimi söyledim. Ama kendilerinden olumlu bir dönüş alamadım.

* İnşallah şimdiki değerli belediye başkanımız bizimle bu dönemde karşılık bulan, cevap veren bir anlayışla hareket eder.

* Köprübaşı’nın maneviyatına, kültürüne, özellikle oranın çocuklarının ve gençlerinin gelişimine katkı sunacak, elimden gelen her şeyi yapacağımı hemşehrilerime duyurmak istiyorum.

“SİYASETİ HİZMET ETMEK İÇİN ARAÇ OLARAK GÖRMEK GEREKİR”

“Bizim hangi partiden olup olmadığımıza bakmayın. İyi mi yapıyor kötü mü yapıyor ona bakın” diyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

* Siyaseti hayatında kutsallaştıran hata yapar.

* Siyasi kimlikleri kutsallaştıran da hata yapar.

* Siyasi partileri kutsallaştıran da hata yapar.

* Siyasi partiler, siyasi liderler, siyaset kurumu teferruattır.

* Siyaset mecrasına, hizmet etmek için araç olarak bakmak gerekir.

* Hayatımızı zehir eden partizanlık duygularından kurtularak; vatanımıza, milletimize, değerlerimize, gelenek ve göreneklerimize, bayrağımıza hizmet etme bilincini yaşayan insanlar olmayı umut ediyorum.

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