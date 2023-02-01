İmamoğlu: Siyasilerin karne günü, sandık günüdür

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Zor Anında İBB Yanında” kampanyası kapsamında, “İstanbul Yaşlılara Soruyor Forumu” düzenledi. Kartal’daki Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen forum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“İSTANBUL’DA HİÇ KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ”

Forumda konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, insan hayatının her döneminin güzellikleri kadar zorlukları da olduğunu belirterek, “İBB olarak, bütün çalışma arkadaşlarımla diyoruz ki: İstanbul’da hiç kimseyi geride bırakmayacağız. Beraber yürüyeceğiz, beraber olacağız, herkesi kollayacağız. Ama küçük bir çocuğu ama bir aileyi ama sizin gibi çok saygıdeğer büyüklerimizi, asla geride bırakmayacağız” dedi.

“SİYASİLERİN KARNESİNİN GÜNÜ, SANDIK GÜNÜDÜR”

“Sizler, bizim büyüklerimizsiniz ve sizlerin yanında olmak, size bir lütuf değildir; bizim zorunluluğumuzdur ve sorumluluğumuzdur” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

* En zor anında Büyükşehir Belediyemiz, mutlaka insanlarının yanında olacaktır. Ve bu anlamda İstanbullular bana, sizlere hizmet etme görevini verdiyse, o zaman ben de hakkını vereceğim, layık olacağım ve sizler de bana umarım ki güzel duygularınızla, dileklerinizle dua edersiniz.

* Sizlere karşı sorumluyum. Bizim gibi görev yapan belediye başkanları, siyasilerin karnesinin günü, sandık günüdür. Umarım o gün geldiğinde, sizlerden alkış alırız, karnemize geçer not verirsiniz ve vatandaş o hakkını kullanırken, bize karşı hak ettiğimiz neyse, onu verir.

* İstanbulluların hakkını, başka kimse sizden geri alamaz. Sandıkta siz oy vereceksiniz. Ben kendimi sizlere gerçekten çok sorumlu hissediyorum. Özellikle büyüklerimize.

* Tabii ben kendimi, aynı zamanda bu güzel, bu cennet vatanın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e de sorumlu hissediyorum. Çünkü bize Cumhuriyet’i hediye ederken, olağanüstü kıymetli bir tarifle hediye etti: ‘Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet’ dedi. O bakımdan biz, bu Cumhuriyet’in evlatları ve yöneticileri olarak, bu ülkede ve şehrimizde hiç kimse kendini kimsesiz hissetmesin diye var gücümüzle çalışacağız.

“45 BİN KİŞİYE EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETİ VERİYORUZ”

* İBB olarak, yaklaşık 45 bin yaş almış vatandaşa evde sağlık ve bakım hizmeti veriyoruz. Yaş ortalaması 72 olan 2000 vatandaşın güncel ihtiyaçlarını karşılamak ve dijital yeteneklerini geliştirmek amacıyla kurslar açtıklarını ifade etti.

* Türkiye genelinde yaklaşık 1,5 milyon yaş almış vatandaş tek başına yaşıyor. Geçim zorluğu yaşayan en önemli gruplardan birini de bu anlamda saygıdeğer büyüklerimiz oluşturuyor. İstanbul’da da bu anlamda tespitimiz vardır ve ne yazık ki ihtiyacı olan büyüklerimizin varlığı mevcuttur.