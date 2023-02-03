İmamoğlu: Soğuk havalarda kimse sokakta kalmasın

Hava sıcaklığının eksi derecelere inmesiyle sokaklarda kalan evsiz vatandaşlar donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evsiz vatandaşlar için barınma hizmetlerini sürdürüyor.

İBB görevlilerinin sokakta gördüğü veya vatandaşın 153’e ihbar ettiği evsizler, İBB misafirhanelerinde ağırlanıyor.

KASIM AYINDAN MART SONUNA KADAR BARINMA HİZMETİ

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan İBB Sağlık Dairesi Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, “Şu anda bulunduğumuz mekan barınacak bir yeri olmayan, sokakta yaşamak zorunda kalan, İstanbulluların bulundukları Kıraç yerleşkemizdir. İstanbul’da kasım ayında başlayarak aşağı yukarı mart sonuna kadar devam eden kış hizmetleri başlığı altında sunduğumuz hizmettir.” dedi.

Hava sıcaklıklarının eksilere inmesi nedeniyle donma tehlikesi bulunduğunu belirten Eryiğit, “Bu tür bir kişiyi gören vatandaşımız 153’e ulaşabilir” ifadelerini kullandı.

“EV KİRASINI ÇOK YÜKSELTTİLER, EVDEN ATTILAR, MECBUR KALDIK”

İBB misafirhanesinde mikrofon tutulan vatandaşlar ise şöyle konuştu:

*Ev kirasını çok yükselttiler. Evden attılar. Mecbur kaldık.

*Burada olmasaydık donacaktık ölecektik.

*Burada olmadığım zaman camilerde yatıyorum.

*Yemekler çok güzel. Sabah kahvaltımız güzel. Öğlen yemeğimiz güzel. Banyomuz var, elbisemiz var hepsi var.

İMAMOĞLU: SOĞUK HAVALARDA KİMSE SOKAKTA KALMASIN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Soğuk havalarda kimse sokakta kalmasın. Evsiz vatandaşlarımızı misafir ediyor, sosyal ve psikolojik destek veriyoruz” dedi.