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2 Nisan 2023
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İmamoğlu tamamlanan projelerin toplu açılışını yaptı

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Teleferik Meydanı, Haliç Spor Parkı, Silahtarağa Gençlik Parkı ve Eyüpsultan Bölgesel İstihdam Ofisi, düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu projeler hakkında bilgi verirken kıyıların halka kapatılmasına tahammülleri olmadığını, Haliç’i eşsiz bir yaşam vadisi olarak İstanbullulara emanet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Haliç Spor Parkı olarak düzenlenen bölgenin önceden vatandaşlara kapalı olduğunu dile getiren İmamoğlu, buranın kaykay parkından birçok spor aktivitesine kadar gençlerin ilgileneceği bir saha olacağını kaydetti.

Eyüpsultan Teleferik İstasyonu’nun yanındaki Teleferik Meydanı’nı da halka açık hale getirdiklerini, buranın nefes alma durağı olarak geliştirildiğini belirten İmamoğlu, Eyüpsultan Bölgesel İstihdam Ofisi’nin de İstanbul’daki 19’uncu istihdam ofisi olduğunu anlattı. İmamoğlu, ofiste 247 firmanın kayıtlı olduğunu dile getirerek, bu ofisler aracılığıyla 100 bini aşan kişinin iş bulduğunu aktardı. Konuşmaların ardından İmamoğlu, kurdeleyi keserek projelerin açılışını gerçekleştirdi. (AA)

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