İmamoğlu, taşlı saldırıya üzülen down sendromlu genci aradı





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Erzurum’da uğradığı taşlı saldırı büyük tepki çekti. Atakum Belediyesi Down Cafe çalışanı Fatih Durmuş da olay anını televizyondan ağlayarak izledi.

Durmuş’un ağlayan ve üzüntülü halini videoya çeken kişi, “Ekrem İmamoğlu bu videoyu izlersen bu kardeşime ulaş lütfen” diye yazarak, sosyal medyada paylaştı. Videoyu birkaç gün sonra gören Ekrem İmamoğlu, down sendromlu Fatih Durmuş’u görüntülü arayıp görüştü.

“MERAK ETME GAYET İYİYİM”

İmamoğlu, down sendromlu gence teşekkür edip, iyi olduğu ve kendisini merak etmemesini söyleyerek, “Seni tanıdığıma çok sevindim. Üzüntülü halini de gördüm, çok üzüldüm. Merak etme ben gayet iyiyim. Ne güzel adamsın. Ben de seni çok seviyorum. En kısa sürede de inşallah buluşuruz” dedi. İmamoğlu ardından görüşmenin videosunu kendi sosyal medya hesabında paylaşarak, “Fatih kardeşim Erzurum’daki saldırıyı televizyonda izleyince çok üzülmüş. Senin o güzel kalbini severim Fatih. Atakum Belediyesi Down Cafe’ye mutlaka uğrayacağım. Tüm arkadaşlarına sevgiler” yazdı.

Öte yandan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de Down Park Cafe’yi ziyaret edip, burada çalışan down sendromlu gençlerle bir araya gelerek, “Yüreği tertemiz kardeşim, senin için de kazanacağız” dedi.