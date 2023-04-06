İmamoğlu: Tek başına sahibi olduğunu zanneden hiç kimse bu kurumların başına gelmemeli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 3000 yurttaşla, ‘Birlik Sofrasında Hep Bir Arada’ başlığıyla düzenlenen iftarda buluştu.

İmamoğlu, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen iftarın ardından bir konuşma yaptı.

“SİVİL HAYAT DEĞERLİDİR”

“Biz, İstanbul şehri adına, bu kentin sivil gücünü, sivil gücüyle beraber ortak aklı destekleyici tavrını çok güçlendirmeye dönük adımlar atan bir kurumuz” diyen İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bunun gibi devlet kurumları, topluma aittir. Bu iş birliği mekanizmalarını kurduğumuz ölçüde, hiçbir zaman kendisini bu kurumların tek başına sahibi olduğunu zanneden hiç kimse, bu kurumların başına gelemez, gelememeli. O bakımdan sivil hayat değerlidir. Sivil hayatın güçlenmesi değerlidir. Bahsettiğim bütün bu mekanizmalar, aslında güçlü bir demokrasiyi tariflemektedir. Güçlü demokrasi, herkesin hak ve hukukunu gözetir, hak ve hukuk noktasında hiç kimsenin bir eksiklik yaşamasını engeller” şeklinde konuştu.

“DAHA GÜÇLÜ BİR SEVİYEYE ÇIKARTMA ÇALIŞMASI”

Kendileriyle birlikte hayata geçen ‘İnanç Masası’nın önemine dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

* “’İnanç Masası’ kavramı, bu kentin bütün inançlarının, yani tabiri caizse inancından dolayı tek bir vatandaşımızın dahi hizmetinin eksik olmaması yönünde adım atma mecburiyetinde olduğunu hisseden bir kurum olma çabamız, aslında toplumun kardeşliğini, bir arada yaşama arzusunu daha güçlü bir seviyeye çıkartma çalışmasıdır.

“YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

* Bu ve benzeri kurumlarımıza katılan, dayanışma gösteren nice kuruluşun fertleri bugün bizimle bir arada. Bu birlikteliğimizi ve bu çalışmalarımızı güçlendirme konusunda iş birliğinizden dolayı, bugüne kadar yaptıklarınız ve bundan sonra yapacaklarınızla ilgili bütün hanımefendilere ve beyefendilere yürekten teşekkür ediyorum.

* Ramazan ayı evlerimize bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Aynı zamanda Ramazan ayı ülkemize, tüm dünyaya, insanlığa da huzur, barış ve bereket getirsin. Kaybettiğimiz canlarımıza, vatandaşlarımıza, onların ruhuna dua ediyorum. Geride kalanların sağlığına dua ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun. Oruçlarımız kabul olsun. Allah hepinizden razı olsun.”