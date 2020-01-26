İmamoğlu, Tunceli’de

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte dün, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ ve Malatya’yı ziyeret etmiş, deprem felaketi yaşayan vatandaşların sorunlarını dinlemişti. İmamoğlu eşiyle birlikte bugünü de deprem bölgesinin yanı başındaki Tunceli’yi ziyaret etti.

GÜLİSTAN DOKU’NUN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

İmamoğlu, Tunceli’deki ilk ziyaretini 5 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki Gülistan Doku’nun ailesine yaptı.

İmamoğlu’na bu ziyarette, CHP Tunceli milletvekili Polat Şaroğlu da eşlik etti. İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, endişeli bekleyişlerini sürdüren aileye üzüntülerini bildirdi. Doku’nun annesi Bedriye Doku ve İmamoğlu çifti, birbirleriyle zaman zaman Kürtçe tercüman aracılığıyla anlaştı.

İmamoğlu, İstanbul’dan gelen bir ekibin de arama çalışmalarına katıldığını belirtirken, anne Bedriye Doku , “Ben bir anneyim. Bize yardım edin. 22 gündür biz burada her gün ölüyoruz. Sizin elinizden ne geliyorsa yardım edin” dedi. İmamoğlu, gözü yaşlı anneye, “Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Takip de ediyoruz” yanıtını verdi. Dilek İmamoğlu da acılı anneye sarılarak teselli etti.

MAÇOĞLU: “DEPREM KONUSUNDA EĞİTİMSİZLİK GÖRÜYORUZ”

İmamoğlu, daha sonra Tunceli Belediyesi’ni ziyaret etti. İmamoğlu ve eşini makam odasında ağırlayan Maçoğlu, şunları söyledi:

“Başkanın bugünkü ziyareti bizi onurlandırdı. İBB’yle diyalog içerisindeyiz. Birçok belediyeyle diyaloglarımız sürüyor. Bu anlamıyla önümüzdeki dönem bir daha bu şehre geldiğinizde daha kapsamlı bir programla bir araya geleceğiz. Bizim de deprem sürecinde Elazığ’da, Malatya Pötürge’de birkaç mühendis arkadaşlarımız araştırma yapıyorlar. Ülkemiz, fay hatlarının çok yoğun olduğu bir ülke. Bu anlamıyla geçmişteki yapılaşmadan tutun, birçok alanda sorunlar yaşanıyor. Biz de fay hattı olan bir şehiriz. Ona uygun bir halk eğitim çalışması olması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa bugünden, geçmişte yapılan yapılara müdahale etme imkanımız yok. Onları yıkıp, geçemezsiniz. Her gittiğimiz yerde eğitimsizliği görüyoruz. Deprem anındaki kaçışmalar gibi durumlar daha çok ölümlere neden olduğu ortaya çıkmıştır. Bu eğitimler üzerine biraz kafa yoracağımızı düşünüyorum.”

İMAMOĞLU: “BÖLGEYE BÖYLE BİR SEBEPLE GELMEK İSTEMEZDİK”

“Bölgeye böyle bir sebeple gelmeyi istemezdik” diyen İmamoğlu, “Ama ne yazık ki bir deprem oldu ve kayıplarımız var. Öncelikle başımız sağ olsun hepimizin. Depremle yaşayan bir ülkeyiz. Bütün coğrafyaları kapsıyor ama açıkçası bu konuda başarılı da değiliz. Çünkü, tedbiri alabilmiş bir ülke olamadık. Bunun içinde belediyelerin de suçu var, yönetimlerin, hükümetlerin de kusuru var. İnşallah bundan sonra, daha hızlıca tedbir alan ve önceliği bu konu olan bir ülke olmayı başarırız. Bu vesileyle geldik. İstanbul’dan yüksek sayıda ekiplerimiz vardı. Onları gezdik, dolaştık. Sonra milletvekilimizle bu bölgeye bir ziyaret yapalım diye planladık. Gelirken Tunceli’ye uğramak, sizi ziyaret etmek istedik” diye konuştu.

İMAMOĞLU: “SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRME ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ”

Tunceli’de son birkaç haftadır yaşanan Gülistan Doku olayına da değinen İmamoğlu, “O aileyi de ziyaret ettik. Biraz dertleştik. Umut ediyorum o konuda da inşallah iyi haber olur. Ama üzücü bir olay tabi. Bir haber alınamıyor. Hayatta bunlar da var, ama bir yandan hizmet de var” dedi.

Maçoğlu’na çalışmalarında başarılar dileyen İmamoğlu, “Tunceli, bizim için çok özel bir şehir hem doğasıyla hem insanıyla. Hem de açıkçası Genel Başkan’ımızın memleketi burası. Dolayısıyla özel bir hassasiyetimiz var. Bütün belediyelerimizin, bütün yerel hizmetlerin iyi olmasını arzu ederiz. O bakımdan Tunceli sınırlarına özel bir ilgi gösteriyoruz. Göstereceğiz de tüm ilçelerimize, şehrimize. Size de başarılar diliyoruz. Özgün bir tarzınız var. Daha önce, Beylikdüzü’nde de beraber olduk. İnşallah Tunceli’ye güzel hizmetler sunarsınız. Biz de yanınızdayız. İstanbul, bütün Türkiye’ye el uzatmak mecburiyetinde olan bir şehirdir; doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi fark etmez. Her yörede bir izi olmalı. O sorumlulukla da belediye hizmetlerini yapıyoruz. Biz, bir lütuf değil, tam aksine sorumluluğumuzu yerine getirme çabası içerisindeyiz. İnşallah güzel iş birliklerimiz olur. Dediğiniz gibi; bu bir mecburiyet ziyareti ama Munzur’un tadını, Tunceli’nin güzelliklerini görmeye elbette yine geleceğiz. Teşekkür ederiz ev sahipliğinize” şeklinde konuştu.