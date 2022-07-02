İmamoğlu: Türkiye var olduğu ortamı hak etmiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çiftçilere ücretsiz dağıtılan fidelerin hasadına katıldı. İmamoğlu Türkiye’deki ekonomik sürecin insanların hayatlarını, üretmelerini zorlaştırdığını vurgulayarak “Bu ülke şu anda var olduğu ortamı hak etmiyor” diye konuştu.

Özlem GÜVEMLİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarihinde ilk kez üreticilere dağıtmaya başlanan ücretsiz fideler, bu yılki mahsullerini verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Gümüşdere köyünde çiftçilerle birlikte ilk hasada katıldı.

İmamoğlu kasketini takıp çilek, domates ve salatalık topladı. İmamoğlu’na Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın ve eski CHP milletvekili Süleyman Çelebi de eşlik etti.

SİVAS KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI

İmamoğlu hasat etkinliği nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada önce 2 Temmuz Sivas Katliamında hayatını kaybeden aydınları andı.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Tarih boyunca hiç yaşamak istemeyeceğimiz bir an yaşatıldı ve orada güzel duyguları olan insanlar katledildi.

*Ülkemizi ve milletimizi birbirinden ayrıştıracak, birbirinden uzaklaştıracak, birbirinden kutuplaştıracak her akla karşı bir arada dimdik durmalıyız.

*Bu milletin birliği, beraberliği, dirliği çok kıymetlidir. Herkes bu ülkenin asli, kıymetli vatandaşıdır.

*Onları candan kucaklayacağız, yürekten kucaklayacağız. Hiç birisinin birinden daha fazlalığı, daha değerli bir özelliği yoktur.

*Her birisi değerleriyle bizim başımızın tacıdır. Bu acı anı bir daha asla yaşanmamasını dilemek bizim elbette ki boynumuzun borcudur.

“MİLLETÇE ZENGİNLİĞİ HAKEDİYORUZ”

*Çocuklarımıza, gençlerimize bu memleketin bereketli tarafını gösterip onların hayat boyu meşgul olacakları, üretecekleri bir cennet vatan hediye etmeliyiz; sorunlarıyla, fiyat artışlarıyla, ekonomik krizleriyle konuşulan değil. Bu ülke bunu hak etmiyor.

*Bu ülke şu anda var olduğu ortamı hak etmiyor. Bu ülke gerçekten zenginliği hak ediyor. İstanbul dünyanın göz bebeği, hele hele İstanbul en zenginliği hak ediyor.

*Milletçe zenginliği hak ediyoruz. Yoksulluk sınırının konuşulduğu, açlığı konuştuğumuz bir ortamı asla ve asla hak etmiyor.

*Şuraya baktığımda bereketin o güzel fışkırışını gördüğümde yaşama umut, geleceğe umut benim yüreğimde besleniyor.

“BETONA DAYALI RANT EKONOMİSİ”

*İstanbul yıllardır üreten bir yerken ne yazık ki betona dayalı bir rant ekonomisi bunun üstüne bindi ve gerçekten sorunlu bir hal aldı.

*Bugün betonun saldırılarına rağmen aslında kırsal özelliği ağır basan 170 mahallemiz var hala İstanbul’da. Direniyor.

*Buralarda bizim ana görevlerimizden birisi hem yeşil alanlarını korumak hem tarım alanlarını korumak hem de hayvancılığı geliştirmek. Üreticimizi bu anlamda desteklemek.

“ZAMLAR İNSANLARIN BELİNİ BÜKTÜ”

Türkiye’deki ekonomik sürecin insanların hayatlarını, üretmelerini zorlaştırdığını vurgulayan İmamoğlu, mazot, gübre, fide, tohum, yeme art arda gelen zamların herkesin belini büktüğünü söyledi.

İmamoğlu “ Diğer taraftan kentlerde yaşayan yurttaşlarımızın da yoksulluğu, alışveriş yapabilme kapasitelerini darlaştırıyor. Artık meyve sebzeye ne yazık ki uzaktan bakar hale geldi vatandaşlarımız. Kirazın kilosu 20-25 lira. Yani bu insanlarımız evine nasıl meyve götürecek, nasıl sebzesini götürecek? Bir yandan bunlara dönük tedbir almaya çalışıyoruz” dedi.

İBB’NİN TARIMA DESTEK ÇALIŞMALARINI ANLATTI

İmamoğlu, 2019 yılında göreve gelir gelmez tarıma destek olmak için başlattıkları çalışmaları anlattı.

İmamoğlu’nun verdiği bilgilere göre İBB 2020’de 8 ilçe 73 mahallede 3 milyon 475 bin yazlık sebze fidesi dağıttı.

2021 yılında; 15 ilçe 111 mahallede 4 milyon 111 bin yazlık, 12 ilçe 88 mahallede 4 milyon 428 bin 600 adet kışlık sebze fidesi desteği verildi.

Bu yıl da 15 ilçe 164 mahallede 4 milyon 777 bin 765 yazlık sebze fidesi dağıtımını tamamlandı.

İmamoğlu zamanı gelince kışlık fidelerin de üreticilere teslim edileceğini söyledi.

İmamoğlu çiftçiye 85.5 ton gübre, 360 km damlama sulama hortumu, 50 bin adet sarı yapışkan tuzak desteği sağladıklarını da anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

*İstanbul’da bu sene bir başka şey daha başlattık. Halk bostanlarımız yeniden harekete geçiyor.

*Buralara hem ücretsiz fide veriyoruz hem de muhtarlarla hareket edip oradaki üretimi yine oradaki mahallelerle beraber yapıyoruz. Büyükbaş ve küçük hayvancılığı da destekliyoruz.

*Yem desteği verdik. Ayçiçeği tohumu desteği verdik. Mısır tohumu desteği verdik. Zirai alet ve makine desteği aynı zamanda balıkçılarımıza da destek olduk.

*Hiçbir şeyi eksik bırakmadan tarlada ve bahçede o yangını bir nevi söndürerek üreticimizin yaşaması için elimizden gelen bütün desteklerimizi onlarla buluşturduk.

DESTEK 52 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ

İmamoğlu, sadece Tarım Dairesi aracılığıyla tarıma 2020 yılında 7 milyon, 2021 yılında 15 milyon ve 2022 yılında 30 milyon olmak üzere toplamda 52 milyon TL’yi geçen destek verdiklerini söyledi. Halk Süt Projesi çerçevesinde 15 milyon litre sütü İstanbullu üreticilerden aldıklarını belirtti.

“KURBAN BAĞIŞINDA BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN”

İmamoğlu İBB’ye bağlı İstanbul Vakfı’nın Kurban Bağışı kampanyasına da çağrı yaparak “Sadece geçen sene 130 bin eve bize bağışta bulunan vatandaşlarımızın kurbanlarından oluşturduğumuz kavurmaları yolladık. Gönül rahatlığıyla bize kurbanlarınızı bağışlayabilirsiniz. Bilin ki İstanbul’da veren elin alan eli görmediği bir biçimde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sizin kurbanlarınızı, hisselerinizi en manevi biçimiyle ulaştırırız. Kurban bağışı meselesinde bizi yalnız bırakmayın” dedi.

4. HALK EKMEK FABRİKASI AÇILIYOR

İmamoğlu Halk Ekmek’in dördüncü fabrikasını 1,5 senede tamamladıklarını belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile yakında açılışı gerçekleştireceklerini duyurdu.

Halk Ekmek’in ürettiği ekmeklerin buğdayını da garantili olarak İstanbullu çiftçilerden aldıklarını kaydetti.

Halk Market elektronik pazar uygulamasıyla Anadolu’dan gelen kooperatif ürünlerinin pazarlanacağı bir sistemi de harekete geçirdiklerini ifade etti.

“KULAKLARI ÇINLASIN; ESENLER’E DE ÖYLE HİZMET EDİYORUZ”

Sarıyer’in yıllardır ayrımcılığa uğrayan ilçelerden biri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Ben böyle hop diye büyükşehir belediye başkanı olsam bunların hiçbirini yaşamasam ben bile derim ki ya acaba Şükrü Başkan doğru mu söylüyor? Abartıyor mu?

*Abartmıyor az söylüyor. Ayrımcılık yaptılar sevgili hemşerilerim. Ben 5 sene boyunca ilçe belediye başkanıyken o dönemin büyükşehir belediye başkanlarını bir kez bile ilçemde görmedim.

*Tek bir konuyu çözemedim. Yapamadık yani. İki kere iki dört. Allah şahit biz ayırt etmiyoruz. Bakın Sarıyer’e nasıl hizmet ediyorsak, Silivri’ye de öyle hizmet ediyoruz.

*Pendik’e nasıl hizmet ediyorsak Beşiktaş’a da öyle hizmet ediyoruz. Bakırköy’e nasıl hizmet ediyorsak, kulakları çınlasın Esenler’e de öyle hizmet ediyoruz.

“ŞOK OLDUM”

İlçedeki Gümüşdere, Zekeriyaköy, Bahçeköy bölgesinin arıtma sisteminin olmadığını Şükrü Genç’ten duyduğunda şok olduğunu dile getiren İmamoğlu “Buraların arıtması yok. Şok oldum. Derhal süreci başlattık. Projelendirmesi vesairesi… Ne yazık ki orada da devletin bazı kurumlarından tahsisler uzadı. Daha yeni halloldu. İhale süreci tamamlandı. Hızlıca bu bölgenin bütün altyapı ve arıtma sorunlarını çözeceğiz. Hepinize söz veriyorum” dedi.

ATATÜRK’ÜN KURDUĞU ÇAYIRBAŞI FİDANLIĞI

Atatürk’ün 1926’da kurduğu çürümeye terk edilmiş Çayırbaşı Fidanlığı’ndan yeni bir proje başlattıklarını da duyuran İmamoğlu, şöyle konuştu:

*250 milyon liralık bir kaynak bularak kamunun özel sektörle iş birliği üzerinden hızlı bir imalatla oranın işlemine başladık.

*Bir gen merkezi kuracağız. Ata tohumlarımızı burada her koşula karşı saklayacağız. Gen merkezimizin hemen önünde de açık üretim alanlarında bu tohumları çoğaltacağız. Vatandaşlarımız, gelecekler, yürüyüş yapacaklar, koşacaklar.

*Aynı anda da o tarımla ilgili merkezlerimizde gezebilme imkanına sahip olacaklar. İstanbul’umuz, ülkemiz iyi olsun diye çalışıyoruz.

*Çalışmaya devam. Edeceğiz. Birileri istediği kadar arkamızdan asılsın. Gücümüz o kadar fazla ki, bizi geleceğe doğru çeken, vallahi de billahi de 16 milyon İstanbullu var. İlerleyen yıllarda onlar istemese bile onları da peşimizden sürükleyeceğiz yani.

*İpe asılırlarsa yerlerde sürüne sürüne peşimizden gelecekler. Ama ipe asılmayıp bizimle beraber koşmak isterlerse buyursun geleceğe hep beraber güzel koşalım.

*Bu düşüncelerle milletime, tarıma, sanayiye, kültüre, gelişime, bilime, sanata her şeye, çocuklarımıza, gençlerimize emeği geçene herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu ülkenin 86 milyon insanıyla ayağa kalkması lazım.

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