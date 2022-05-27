İmamoğlu Van’da esnafın sorunlarını dinledi: Bizi kurtarın

CHP’li belediye başkanları toplantısı için gittiği Van’da yoğun bir ilgiyle karşılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu esnafı ziyaret etti. İmamoğlu’na dert yanan esnaf “Bizi kurtarın. Umudumuz sizsiniz” diye seslendi.

Orhan BOZKURT

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla 27-28-29 Mayıs’ta yapılacak “Belediye Başkanları Çalıştayı”na katılmak üzere Van’a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İpekyolu ilçesindeki Ulu Camii’de Cuma namazı kıldı. İmamoğlu namazın ardından İpekyolu ilçesinde esnafı ziyaret etti. Sevgi gösterileri ile karşılanan İmamoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İmamoğlu’nun etrafından toplanan vatandaşlar “En büyük başkan bizim başkan”, “Halkın adamı”, “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganları attı.

“DOĞUNUN CENNETİ OLMALI”

İmamoğlu esnaf ziyareti sırasında “Van doğunu cenneti olmalı. Böyle güzel coğrafya, tarımdan turizme dünya güzeli bir yer. İnsanı da güzel, toprağı da güzel. Ümit ederim o günleri Van’a kazandıracağız hep birlikte. Çünkü çok fırsatları var. Türkiye’nin en büyük 20 şehrinden birisi ama ekonomik olarak 60 küsürüncü olmaz.

Türkiye’nin en geç nüfusu Van’da. Böyle bir genç nüfusu, ülkem için fırsat görürüm. Genç delikanlıların, genç kızların iyi eğitim alması, hayata hazırlanması, iyi meslek sahibi olmalarını isterim. Siz de esnaf olarak mutlu olun isterim. Çünkü coğrafya çok güzel. İlk defa geliyorum. Fırsatları bol bir şehir. Sadece doğu için değil doğudaki komşularımız için de bir fırsat var. İnşallah bunu hep birlikte başarırız” dedi.

“ESNAF BİTTİ”

Ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek “Aşacağız” diyen İmamoğlu’na esnaf “En büyük sıkıntı, ekonomik sıkıntı. Aşacağız da biz de aşılacağız. Esnaf bitti, esnaf da bir şey kalmadı” diye dert yandı. İmamoğlu “Haklısınız. Toplumun sıkıntılarını dinliyoruz ve onun için buradayız. CHP’li olarak buradayım, İBB Başkanı olarak buradayım. Bütün muhalif kesim Türkiye’nin kurtuluşu için bir arada çalışmak zorunda. İnşallah başaracağız bunu” dedi.

“BİZİ KURTARIN”

Esnaf ziyareti sırasında “Bizi kurtarın” diyen vatandaşa İmamoğlu “Kurtulacağız, hep beraber” karşılığını verdi. İmamoğlu’nun “Var mı bir isteğiniz” diye sorduğu esnaf “Yetişemiyoruz hiçbir şeye. Kira bir yandan, sigorta bir yandan, gider bir yandan. Artık yok yani. Artık size kaldı her şey. Umudumuz sizsiniz” dedi. İmamoğlu da “Buraya gelmemizin sebebi sizin dertlerinizi dinlemek. Yarın genel başkanımızla yapacağımız toplantıda bütün bu dertleri paylaşacağız. İnşallah kurtaracağız” dedi.

“ÇEYREK ALTIN BOZDURUP ÇOCUK BEZİ ALIYORUZ”

Başka bir esnaf “7-8 sene önce çeyrek altın alıyorduk. Şimdi çeyreği bozup çocuk bezi alıyoruz. Artık geçim kaynağı sıfır, herkes yastık altını harcıyor. Asgari ücretle çalışan bir insan ancak hırsızlık yaparak geçinebilir” dedi.

İmamoğlu “Bu ülkenin kaynağı var ama işi erbabına bırakacaksın. Bu ülkede ne yazık ki sistemin içinde liyakatle yönetme anlayışı yok. Ahbap-çavuş ilişkisi var. Akşamdan sabaha karar… Ona düşman de, hain de, inançsız de, bilmem ne de…Bu işlerle uğraşıyoruz. Esas mesele senin işin, gücün, geçimin. Ülkenin üretim yapabilmesi” diye konuştu.

“2023’TE BAŞKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ”

Van’ın sorunlarından dert yanan esnafın “2023’te başkan olarak sizi görmek istiyoruz” sözlerine İmamoğlu “O iş benim işim değil. Bu işi halledeceğiz ama. Hep beraber halledeceğiz. Biz de o işin parçasıyız” karşılığını verdi. Yaşlı bir vatandaş da İmamoğlu’na “Millete sahip çıkın. Zam yapmayın, fakir fukaraya sahip çıkın. Her zaman gelin gidin” dedi.

6’LI MASAYI İŞARET ETTİ

İmamoğlu’na Kürt seçmenin kendisine seçimlerde verdiği destek hatırlatılıp “CHP Kürt sorununun çözümü ile ilgili bir türlü beklenen mesajı vermiyor. Sizin bu konuyla ilgili düşünceniz nedir?” diye de soruldu. İmamoğlu “Bizim savunduğumuz demokratik bir ülke olmak. Tabiri caizse genel başkanımız da ifade ediyor; ikinci yüzyıla giderken Türkiye Cumhuriyeti’ni demokrasi ile taçlandırmak. Bu kavram üzerinden süreci biz de çok önemsiyoruz.

Yerel yönetimlerde buna dönük adımlar atmak için üstün gayretler gösteriyoruz. Bunlar muhtemeldir ki 6’lı masada konuşuluyor ve konuşulacaktır. Belki haklısınız, toplum sabırsızlıkla bu ittifakın topluma neler vereceğini duymak istiyor. Zamanı geldiğinde bu beklentileri karşılayacak en üstün demokratik uygulamaları açıklayacaklardır diye düşünüyorum. Biz ve bizim gibi belediye başkanları da kendi yaşam alanlarında bu adımların atılmasını destekliyor” yanıtını verdi.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KONUŞTU

İmamoğlu kendisine sevgi gösteren çocuklarla birlikte yaptığı açıklamada da “Pırıl pırıl çocuklarımız var, çok genç bir nüfusu var Van’ın. Yaş ortalaması 24’ün biraz üzerinde. Genç nüfusa sahip Van’ın buradaki fırsatları ile Türkiye’nin parlayan yıldızlarından biri olabilir, olmalı da. Bu şart. Ama bu bütüncül bir kalkınma modeli ile mümkün.

Geçmişteki GAP, DAP gibi diye tariflenen kalkınma stratejilerinin hızlıca elden geçirilip canlı günlerini bu şehirlere hediye etmemiz gerek ki, bu genç adamlar güzel bir geleceğe yürüsünler. Çok güzel işler olacak. Buradayız. Genel başkanımıza teşekkür ediyoruz, 230’a yakın belediye olarak bizleri burada bir araya getirdiler. Van’a herkesi bekliyorum. Van Gölü’nü, Akdamar’ı ziyaret etsinler. Burada tarih var, doğa var” dedi.

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