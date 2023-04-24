58.9 F
Los Angeles
24 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka Onlineİmamoğlu ve Yavaş’ın yeni görevleri belli oldu! Kılıçdaroğlu “Yiğitlerimiz” diyerek duyurdu!

İmamoğlu ve Yavaş’ın yeni görevleri belli oldu! Kılıçdaroğlu “Yiğitlerimiz” diyerek duyurdu!

Alaturka Online
Alaturka Online

İmamoğlu ve Yavaş’ın yeni görevleri belli oldu! Kılıçdaroğlu “Yiğitlerimiz” diyerek duyurdu!

Alaturka Online
Önceki haber
Akar’dan ‘dörtlü toplantı’ açıklaması
Sonraki haber
Şırnak’ta 2 eve silahlı saldırı: Bir ölü, iki yaralı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,474BeğenenlerBeğen
16,190TakipçilerTakip Et
3,514TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States