60.5 F
Los Angeles
14 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemİmamoğlu ve Yavaş’tan AA’ya sert tepki

İmamoğlu ve Yavaş’tan AA’ya sert tepki

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye genelinde oy sayımı devam ederken İBB Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AA’nın seçim sonucu verilerine tepki gösteren İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

*Maalesef her seçimde olduğu gibi AA vakası yaşıyoruz. AA’nın itibarı sıfırın altındadır. Vatandaşlarımızın AA verilerine itibar etmemelerini rica ediyoruz. AA’nın verileri bizim için yok hükmündedir.

2015 seçimlerinde yine ne hikmetse yüzde 65’le Erdoğan’ı başlatmıştı. Kasım ayında yüzde 75’le başlamıştı yaklaşık 26 puan fark olmuştu.

2019’da ise gücü yetmedi ve o anda ekranlarını kapattı. Biz bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı ilan edebiliriz.

Kesinlikle çok aşağılarda bir arana sahip Sayın Erdoğan. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yüksek çıktığı sandıklara itiraz edilmiş ve bu verileri AA yansıtmamaktadır.

*Biz şu anki verilere göre net olarak öndeyiz.

“GÜVENİLİR HİÇBİR YANLARI YOK”

Mansur Yavaş ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*31 Mart seçimlerinde rakibimi yüzde 84’le başlatmışlardı. Kendi işlerine gelen sandıkların sonuçlarını AA bütün milletimize yayıyor. Güvenilir hiçbir yanları yoktur. Mahçup da olmuyorlar. O zamanki AA gerçekten işlevini yerine getirmiyor.

*Elimizdeki verilere göre tam sonuç vermeyeceğim; yüzde 23,87 net sonuçlara göre şu anda sayın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Bize inanın, bize güvenin. Yanlış bilgi verirsek mahçup olan biziz, AA’nın durumuna düşmek istemiyoruz.

 

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,491BeğenenlerBeğen
16,173TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,691TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States