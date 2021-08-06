İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Aşiyan Füniküler hattı çalışmalarında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, "Orman yangınlarında sorumluluk belediyelerdedir" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'ye ateş püskürdü. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #erdoğan #pakdemirli #yangın #ormanyangınları #haberler #haber #ibb #imamoğlu #imamoglu
Anasayfa Alaturka Online İmamoğlu “Yangında sorumluluk belediyelerdedir” diyen Erdoğan’a ateş püskürdü: “Derdin bir acizlik!”