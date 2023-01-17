İmamoğlu, yatırımların Cumhurbaşkanlığı onayına takılmasına tepki gösterdi

İBB’nin Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro Hattı, 2022 yılında olduğu gibi 2023 Cumhurbaşkanlığı Kamu Yatırım Programı’na da alınmadı. Gelişme üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“KAMUOYUNUN VİCDANINA SUNARIZ”

Tepkisini dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:

* “Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında, 2 yatırıma da yer verilmedi.

* Bu ‘takdir’, bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu ‘takdiri’ kamuoyunun vicdanına sunarız.”

“METRO 1 YILDIR, VAGON ALIMI 8 AYDIR ONAY BEKLİYOR”

İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da Eyüp-Bayrampaşa metrosunun 1 yıldır, 144 vagon alımının 8 aydır Ankara’da onay beklediğini hatırlattı.