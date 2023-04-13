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13 Nisan 2023
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İmamoğlu, Yeni Eminönü Meydanı projesinin görselini paylaştı

Alaturka Online
Alaturka Online

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu Eminönü Meydanı’nın şu anki halini ve İBB’nin Yeni Eminönü Meydanı projesinin görselini birlikte sosyal medya hesabından “böyleydi, böyle olacak” diyerek paylaştı.

Yeni Eminönü Meydanı projesinin görselinde otobüs durakları ve otoparkın olmadığı görüldü.

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Ocak 2022’deki açıklamasında, yeni Eminönü Meydanı’nın çizim ve tasarımlarının tamamlandığını ifade etmişti.

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