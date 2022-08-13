İmamoğlu, yenilenen Paşabahçe Vapuru’nu gezdi

İBB Şehir Hatları, çürümeye terk edilen 69 yaşındaki Paşabahçe Vapuru’nu başta aşağı yenileyerek yeniden hayat verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yenilenen vapuru gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Paşabahçe Vapuru, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı törenin ardından yeniden sulara inecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, İstanbullulara uzun yıllar hizmet eden ve bakımsızlıktan çürümeye terk edilen 69 yaşındaki Paşabahçe Vapuru’nu baştan sona yenilendi. Vapur, Haliç Tersanesinde yapılan yenileme çalışmalarının ardından yeniden yolcu taşımaya hazır hale getirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yenilenen vapuru gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Paşabahçe Vapuru, saat 18.00’da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı törenin ardından uzun süre sonra yeniden suya inecek.