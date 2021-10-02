İmamoğlu yerden yere vurarak cevap verdi! ‘Akıllanma yok! Kim kimin inancını ölçebilir?’





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kaan Sekban moderatörlüğünde Zor Sor programında gençlerin sorularını yanıtladı. İBB logosundan dolayı hedef alınan İmamoğlu bir gencin 'Asparagas haberler hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusu üzerine ''Neler neler söylenmedi ki.. Akıllanma da yok! Biz logo meselesinde daha güncel çağdaş hamleler yapıyoruz İBB'nin çok güzel logosu var ve biz bunları geliştirdik yeniledik. İsteyenin ulaşabileceği hale de getirdik. Gerçek mesele eğitim yurt deprem.. Bunlara odaklanacağız.'' BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join